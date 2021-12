Georgina Rodriguez porta i figli di Ronaldo al Polo Nord: devono dare la letterina a Babbo Natale Meglio essere sicuri che la letterina a Babbo Natale arrivi in tempo, deve aver pensato Georgina Rodriguez: scatta la missione al Polo Nord per recapitarla a mano.

A cura di Paolo Fiorenza

Natale ormai è vicino e bisogna sbrigarsi ad ottemperare agli obblighi richiesti da questo periodo dell'anno: spedire la letterina a Babbo Natale è un'esigenza primaria ed è meglio assicurarsi che la preziosa missiva, su cui sono scritti i regali che si desiderano, arrivi a destinazione senza intoppi. La cosa migliore indubbiamente è non affidarsi alle poste, che possono sempre perdersi qualcosa per strada o recapitare le lettere in ritardo, e provvedere piuttosto alla consegna a mano, recandosi presso la dimora dell'indaffaratissimo barbuto.

Certo non è facile conciliare i tanti impegni, soprattutto se si è una modella famosa, ma Georgina Rodriguez ha deciso che le priorità sono le priorità e dunque qualche giorno fa – prima dell'annuncio al mondo del sesso dei gemelli che aspetta da Cristiano Ronaldo, saranno un maschietto e una femminuccia – ha caricato tutta la prole di casa su un aereo e si è diretta senza indugio al Polo Nord. Ma non per modo di dire: esattamente al Polo Nord, in Lapponia, dove notoriamente risiede Babbo Natale con le sue renne.

Georgina ha documentato la spedizione con l'abbondante materiale fotografico postato sul proprio profilo Instagram, tra scene fiabesche nei paesaggi innevati e l'agognato incontro col destinatario delle letterine dei figli. Con lei c'erano il primogenito di Ronaldo, Cristiano Jr, i gemelli Eva e Mateo, e l'ultima arrivata Alana, unica avuta da Georgina 4 anni fa, a fronte dei primi tre nati da madre surrogata.

Georgina e i suoi figli sono arrivati ​​al Polo Nord comodamente seduti nel jet privato di Cristiano Ronaldo. Nonostante il freddo a -15 gradi, la truppa proveniente da Manchester ha ricevuto un'accoglienza calorosa in terra lappone. I bambini hanno incontrato le renne, fatto escursioni in slitta, partecipato a falò sulla neve ed ovviamente messo mano all'albero di Natale presente nella dimora dove la famigliola ha soggiornato.

La villetta – si fa per dire – presa in affitto misura 256 metri quadrati ed è dislocata su due piani, potendo ospitare fino a 10 persone. Sono presenti quattro camere da letto con bagno, una stanza matrimoniale, un soggiorno con camino, cucina, lavanderia, sauna, vasca idromassaggio, spogliatoio e ripostiglio. Ovviamente c'è anche un vasto terrazzo, visto che il panorama è di quelli indimenticabili, ed è presente uno chef personale. Il tutto al modico prezzo di poco meno di 1800 euro a notte, qualora anche voi non vogliate affidare alle poste la letterina a Babbo Natale.

Peccato soltanto che mancasse il capofamiglia, alle prese con gli impegni col Manchester United. Qualcuno dovrà pur lavorare per portare la pagnotta a casa…