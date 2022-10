Sorteggio qualificazioni agli Europei 2024: il girone dell’Italia e dove vederlo in TV e streaming Alle ore 12 a Francoforte verrà effettuato il sorteggio dei girone di Qualificazione a Euro 2024. L’Italia è testa di serie e sarà in un gruppo da cinque. Diretta TV e streaming su Sky e Rai.

A cura di Alessio Morra

Oggi domenica 9 ottobre inizia ufficialmente il cammino degli Europei di calcio del 2024. Perché alla Festhalle di Francoforte si tiene il sorteggio dei gironi di Qualificazione. L'Italia è inclusa tra le teste di serie e in virtù della qualificazione alla Final Four di Nations League sa già che sarà sorteggiata in un girone da cinque squadre. Gli Azzurri sono i campioni in carica, ma rischiano comunque di pescare avversarie di alto livello come Francia o Inghilterra. Il sorteggio inizierà alle ore 12 e sarà trasmesso in diretta Tv sia dalla Rai che da Sky.

Dove vedere il sorteggio delle qualificazioni a Euro 2024 in TV e streaming

Il sorteggio dei gironi di Qualificazione di Euro 2024 si potrà naturalmente seguire anche in diretta tv. Gli appassionati italiani potranno sintonizzarsi su Rai 2 e dalle ore 12 assisteranno alle operazioni di sorteggio. Ma sarà anche Sky a trasmettere la diretta del sorteggio, su Sky Sport 24 canale 200. In streaming l'evento si potrà seguire in diretta tv sia su raiplay.it che su Sky Go e Now. Ma l'evento in diretta sarà disponibile in streaming anche su uefa.tv la piattaforma ufficiale della federcalcio europea.

A che ora si sorteggiano i gironi degli Europei: l’orario della diretta

Il sorteggio dei gironi di Qualificazione a Euro 2024 è uno dei grandi eventi calcistici di questa domenica. Chi vorrà seguire il sorteggio in diretta dovrà collegarsi alle ore 12, quando inizieranno le operazioni e si scoprirà il destino delle 53 nazionali europee che giocheranno le qualificazioni.

Il girone dell’Italia alle qualificazioni: le possibili avversarie

La Germania è qualificata di diritto, la Russia non disputerà le qualificazioni. Sono 53 le nazionali che prendono parte alle Qualificazioni che inizieranno a marzo 2023 e termineranno a novembre dello stesso anno. L'Italia è inclusa tra le dieci teste di serie, grazie ai risultati della Nations League, e sarà in un girone da cinque squadre. La Nazionale di Mancini potrebbe anche pescare Francia o Inghilterra, che sono in seconda fascia, come anche Serbia e Austria. Mentre della terza fascia le squadre più temibili sono la Norvegia di Haaland, la Svezia e l'Ucraina.