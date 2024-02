Sorteggi Nations League 2024, orario e dove vederli in tv e streaming: le avversarie dell’Italia ai gironi Oggi, giovedì 8 febbraio alle 18:00 in diretta da Parigi verrà effettuato il sorteggio della Nations League 2024/2025. Nella Lega A è impegnata, in Fascia 1, l’Italia di Spalletti. Da quest’anno le qualificate giocheranno anche un turno in più, i quarti di finale, prima delle Final Four. Diretta streaming sul portale Uefa uefa.it. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ritorna la Nations League, appuntamento per le Nazionali europee che anticipa di fatto un altro momento clou di quest'anno, ovvero gli Europei estivi in Germania. Si inizia con i sorteggi dell'edizione 2024/2025, che inizieranno oggi pomeriggio a partire dalle 18:00 sul palcoscenico parigino che ospita l'evento che mostrerà la composizione della prima fase, quella a gruppi.

Dunque, oggi dalle 18:00 conosceremo anche le sorti dell'Italia di Luciano Spalletti, il girone in cui sarò inserita e le avversarie con cui dovrà vedersela per cercare di riconquistare le Finals Four di Nations League 2024/2025.

Le fasce del sorteggio e le possibili avversarie dell’Italia in Nations League

Ovviamente, le Fasce da cui sorteggiare le varie Nazionali per comporre la fase a Gironi di Nations League sono note da tempo. Per la Lega A, quella dell'Italia, in totale ci sono 16 Nazionali suddivise in 4 gruppi. Gli azzurri di Luciano Spalletti sono stati inseriti nella Fascia 1 della Lega A e finiranno in un girone con una nazionale della Fascia 2, una della Fascia 3 e infine una della Fascia 4. Per capire quali siamo le possibili avversarie bisogna valutare la struttura delle 4 fasce, con avversari di tuto rispetto come Portogallo o Belgio in Fascia 2, la Francia in Fascia 3 o la Serbia in Fascia 4.

Lega A

Fascia 1: Spagna, Croazia, Italia, Olanda

Fascia 2: Danimarca, Portogallo, Belgio, Ungheria

Fascia 3: Svizzera, Germania, Polonia, Francia

Fascia 4: Israele, Bosnia, Serbia, Scozia

A che ora si sorteggiano i gironi della Nations League 2024

Il sorteggio che attende anche la nazionale di Spalletti si tiene a Parigi e la cerimonia inizia alle 18:00 in punto. Da quel momento in poi, si saprà tutto sulla prima Fase di Nations League e delle nostre avversarie.

Dove vedere i sorteggi in diretta TV e streaming: il canale in chiaro

Non ci sarà alcuna diretta TV per seguire il sorteggio di Nations League. Nessuna emittente o broadcaster ha acquisito infatti i diritti dell'evento per mostrarlo sugli schermi degli appassionati, né gratuitamente né in abbonamento. Per quanto riguarda lo streaming, in tempo reale si potrà seguire tutto attraverso il sito ufficiale dell'Uefa, Uefa.it

I criteri del sorteggio e il nuovo format della Nations League 2024

Per quanto riguarda il sorteggio di oggi, verranno formati per la Lega A 8che interessa l'Italia) 4 gironi di 4 Nazionali inserite nelle quattro fasce. Chi riuscirà poi a qualificarsi, prime e seconde, da quest'anno accederà ai quarti di finale,che si disputeranno con la formula di andata e ritorno, con le vincitrici che accederanno alle Final Four oramai col format classico e collaudato. La 3ª classificata della Lega A e la seconda della Lega B, così come la 3ª classificata della Lega B e la seconda della Lega C giocheranno invece uno spareggio di promozione o retrocessione, sempre con andata e ritorno.