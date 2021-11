Sorpresa Liverpool, Klopp si affida a Taffarel: l’ex portiere brasiliano lavorerà con Alisson Claudio Taffarel nel Liverpool di Jurgen Klopp. L’ex campione del mondo ’94 e leggenda del Brasile, entra a far parte dello staff tecnico dei Reds anche grazie allo zampino di Alisson.

A cura di Fabrizio Rinelli

Claudio Taffarel nel Liverpool di Jurgen Klopp. L'allenatore tedesco sarebbe stato l'artefice dell'ingaggio dell'ex leggenda del calcio brasiliano affinché entrasse nello staff tecnico del club inglese. Secondo The Athletic, il vincitore della Coppa del Mondo del 1994 con i verdeoro, si unirà ai Reds nel ruolo di preparatore dei portieri. Un ruolo che aveva già svolto in nazionale. The Athletic sottolinea come Taffarel sia stato chiamato per lavorare al fianco dei preparatori dei portieri attualmente presenti in squadra come John Achterberg e il suo assistente Jack Robinson piuttosto che essere nominato capo o addirittura per sostituire uno di loro.

Taffarel vanta una vasta esperienza nel mondo del calcio avendo totalizzato 101 presenze con il Brasile durante una carriera da giocatore che lo ha visto conquistare diversi trofei anche a livello di club con Parma, Atletico Mineiro e Galatasaray. Il 55enne è stato l'allenatore dei portieri del Brasile dal 2014 e durante quel periodo ha stretto rapporto professionale molto stretto proprio con il numero 1 del Liverpool: Alisson Becker. Taffarel aveva già lavorato precedentemente in questo ruolo all'interno dello staff tecnico del Galatasaray.

Alisson è stato un giocatore chiave sotto la guida di Klopp nelle ultime stagioni, aiutando a vincere sia la Premier League che la Champions League con il Liverpool. Taffarel aumenterà lo spessore tecnico del team che lavora con Jurgen Klopp e non è un caso che l'ex campione del mondo brasiliano sia arrivato a pochi mesi dal rinnovo di contratto dello stesso Alisson con il Liverpool. Il portiere verdeoro ha firmato un prolungamento del suo accordo con i Reds fino al 2026. Avrebbe scelto, proprio in accordo con Klopp, una guida sicura in questo suo continuo percorso di crescita e affermazione nel calcio.