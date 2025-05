video suggerito

Son ricattato con una finta gravidanza, volevano diversi milioni: denunciate due persone Una donna e un uomo sono stati fermati in Corea del Sud dopo la denuncia di Son: hanno cercato di truffarlo con una finta gravidanza tentando anche di estorcere diversi milioni.

A cura di Ada Cotugno

A pochi giorni dalla finale di Europa League Son si ritrova a vivere una situazione molto spiacevole: un uomo e una donna hanno cercato di ricattarlo in Corea del Sud chiedendogli diversi milioni di euro per nascondere la gravidanza della donna che diceva di aspettare un figlio dal calciatore. Una tentata estorsione in piena regola che per fortuna è stata sventata dalla polizia di Seul che ha fermato i due malviventi e sta facendo luce sulla faccenda. Secondo quanto riportato dal portale sudcoreano Yonhap News l'attaccante degli Spurs ha sporto denuncia una settimana fa e stamattina la stazione di polizia di Gangnam ha confermato di aver fermato due persone (una molto giovane e l'altra sulla quarantina) accusate di averlo ricattato.

Il tentativo di estorsione a Son

Tutto è cominciato lo scorso giugno, quando il calciatore è stato avvicinato da una donna sulla ventina: la ragazza in quel momento stava fingendo una gravidanza e ha accusato Son di essere il padre del bambino che portava in grembo. A quel punto per non far scoppiare lo scandalo gli ha chiesto diversi milioni di euro per comprare il suo silenzio, accompagnata da un uomo che era suo complice in questo tentativo di truffa. Il sudcoreano però è rimasto calmo e ha allertato subito le autorità denunciando il tentativo di estorsione da parte dei sue che continuavano a chiedergli dei soldi fino allo scorso mese di marzo quando c'è stato l'ultimo contratto con l'uomo.

La settimana scorsa Son ha sporto denuncia e stamattina la polizia di Seul ha confermato di aver fermato una donna sulla ventina d'anni con l'accusa di estorsione verso la stella del Tottenham: sarebbe lei la colpevole di questa truffa, con il tentativo di ricatto andato male nonostante le grandi pressioni fatte dalla ragazza e dall'uomo sulla quarantina che è stato individuato come suo complice.