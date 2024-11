video suggerito

Solo tre giornalisti hanno lasciato Vinicius fuori dalla top 10 del Pallone d'Oro : "Errore tecnico" Tra i 100 votanti per il Pallone d'Oro soltanto in tre non hanno dato punti a Vinicius: è escluso dalle loro classifiche dove compaiono invece Lautaro Martinez e Lookman.

A cura di Ada Cotugno

France Football ha pubblicato la classifica di ognuno dei 100 giornalisti votanti per il Pallone d'Oro e come ogni anno non sono mancate le polemiche. Le votazioni bizzarre sono assicurate, ma su tutte spiccano quelle di tre Paesi che hanno fatto infuriare i tifosi di Vinicius, arrivato al secondo posto alle spalle del vincitore Rodri: soltanto Shefeeni Nikodemus dalla Namibia, Bruno Porzio da El Salvador e Juha Kanerva dalla Finlandia non hanno messo il brasiliano nella loro top 10.

Una scelta che ha fatto discutere tantissimo ma che era già stata anticipata da qualcuno di loro, come nel caso del giornalista salvadoregno che aveva dato anche la spiegazione per questa illustre esclusione. Alla fine l'attaccante del Real Madrid è arrivato al secondo posto per un soffio, con Rodri che ha vinto di una manciata di punti (1170 contro 1129 del rivale).

Vinicius escluso solo da tre giornalisti

Tra la Nigeria che ha voluto premiare Lookman mettendolo al primo posto e la Corea del Sud che invece ha incoronato Haaland, spiccano i tre Paesi che nella loro top 1′ hanno escluso Vinicius. Nello stilare la classifica hanno preferito tagliare fuori il brasiliano che alla fine non si è presentato alla cerimonia di consegna del Pallone d'Oro: il Real Madrid ha portato avanti questa protesta, convinto di poter vedere trionfare il suo campione, ma una soffiata ricevuta il giorno della premiazione ha fatto cambiare tutto.

Rodri col Pallone d'Oro 2024 sul palco di Parigi

Namibia, El Salvador e Finlandia hanno influito sul secondo posto con le loro scelte. Il giornalista namibiano ha messo al primo posto Bellingham, seguito da Rodri, Yamal, Lautaro Martinez, Xhaka, Mbappé, Carvajal, Kroos, Kane e Haaland, mentre il suo collega salvadoregno ha deciso di premiare sempre Bellingham al primo posto, Haaland al secondo seguito da Kroos, Lautaro Martinez, Olmo, Calhanoglu, Rodri soltanto al settimo posto, Wirtz, Foden e Ruben Dias.

Un altro caso è stato invece aperto dal finlandese Juha Kanerva, l'ultimo dei tre a non aver inserito Vinicius nella sua personale classifica. Anche la sua top 10 è particolare e a primeggiare è Rodri, seguito da Haaland e Bellingham con Wirtz, Rice, Yamal, Saliba, Lookman e Carvajal, ma al contrario dei suoi colleghi si è esposto anche sui social. Rispondendo a un commento che riportava la classifica ha lanciato un messaggio criptico che potrebbe essere coperto da un velo di ironia: "Mio errore tecnico. Mi dimetterò dalla giuria del Pallone d'Oro".