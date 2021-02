La Lazio ritrova continuità, gol e punti. La squadra di Simone Inzaghi ha battuto il Cagliari nell'ultimo turno di Serie A e ha agganciato la zona Champions League, raggiungendo al quarto posto (40 punti) la Roma e scavalcando Napoli e Atalanta. I biancocelesti sono in serie positiva da 7 giornate e l'ultima sconfitta risale al match prima di Natale in casa del Milan: in quel caso i capitolini persero una gara ben giocata solo nei minuti finali e dopo una grand rimonta ma il percorso sembrava già avviato per la "banda di Inzaghi". Da quel momento è arrivato un pareggio in casa del Genoa e sei vittorie consecutive che hanno permesso alla Lazio di rimettersi in prima fila per un posto nell'Europa che conta.

Dopo le difficoltà di inizio stagione, soprattutto nella gestione dell'impegno in Champions League, nella corsa in campionato e con i casi di positività al Covid-19; ora la Lazio è tornata ai livelli di un anno fa e nel 2021 ha conquistato più punti di tutti in campionato (19): in Europa solo Manchester City (24) e Monaco (21) hanno fatto meglio dei capitolini. Statistiche che danno il quadro del lavoro che stanno facendo a Formello.

A dare una sicurezza maggiore sembra esser il quasi accordo tra il club e SImone Inzaghi per il rinnovo: il prolungamento potrebbe chiudere una telenovela lunga ormai un anno e dare un forte segnale di continuità al progetto che è stato messo in campo nel corso degli anni. Inoltre, in vista del rush finale, il presidente Claudio Lotito ha pagato in anticipo gli stipendi per i prossimi due mesi alla squadra e questo gesto è stato particolarmente apprezzato dal gruppo. La Lazio si candida ad essere la mina vagante nella fase finale di campionato e tutte le squadre che vorranno ritagliarsi un ruolo in vetta alla Serie A dovranno fare i conti con i ragazzi di Simone Inzaghi.