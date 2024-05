Solo 3 squadre di Serie A non hanno fatto i complimenti all’Atalanta per il trionfo in Europa League

video suggerito

L'Atalanta si è presa un posto nella storia del calcio vincendo l'Europa League. Lo strepitoso successo sul Bayer Leverkusen ha regalato il primo trofeo europeo ai nerazzurri, diventati anche la prima squadra italiana a vincere il secondo torneo continentale. E non potevano mancare i complimenti da parte delle squadre della Serie A, anche se sui social mancano all'appello 3 squadre ovvero Roma, Fiorentina e Genoa.

L'Atalanta vince l'Europa League, i complimenti delle squadre di Serie A

Dopo il fischio finale della finale di Europa League o nelle ore immediatamente successive, l'Atalanta ha incassato le congratulazioni delle sue avversarie italiane. Con grande fair play, sono state 14 le squadre di Serie A che si sono complimentate con la Dea. Tra le prime l'Inter campione d'Italia, seguita da Juventus, Napoli, Torino, Empoli, e poi Lazio, Monza, Verona, Lecce, Cagliari, Frosinone, Sassuolo, Salernitana, Udinese e per ultima il Bologna. C'è anche il Milan che ha usato il suo profilo in inglese.

Messaggi più o meno simili, con il testo più gettonato "Complimenti (o congratulazioni) all'Atalanta per la vittoria dell'Europa League". Chi si è distinto è stato il Frosinone per esempio, che ha postato un testo più strutturato complimentandosi a nome della società, con la dirigenza nerazzurra, Gasperini e i giocatori: "Il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe, e tutta la società giallazzurra si complimenta vivamente con l’Atalanta . Un applauso vero e sincero al presidente Percassi, a mister Gasperini e a tutti i calciatori nerazzurri per la grande impresa compiuta.

Quali squadre non si sono complimentate con l'Atalanta dopo l'Europa League

In questo scenario mancano all'appello tre squadre di Serie A che sui social e in particolare su Twitter non hanno scritto post per celebrare il successo europeo dell'Atalanta. Si tratta di Roma, Fiorentina, e Genoa. Questo silenzio potrebbe essere figlio di una policy di comunicazione sui social. D'altronde Roma e Genoa non rientrano nemmeno tra le squadre che si sono complimentate con l'Inter per la vittoria dello Scudetto di poche settimane fa. La loro dunque è una pratica consolidata.