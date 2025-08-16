Sofia Cantore scrive la storia, è la prima calciatrice italiana a segnare nel campionato statunitense
Son bastati pochissimi giorni a Sofia Cantore per lasciare il segno negli Stati Uniti e scrivere la storia del calcio femminile azzurro: l'attaccante è la prima calciatrice italiana a segnare un gol nella National Women’s Soccer League, il campionato statunitense che l'ha accolta pochi giorni fa per una cifra record. È stata la più pagata, con il trasferimento che ha segnato un record in Italia dal valore di 300mila euro, e il Washington Spirit ha potuto festeggiare subito la rete del suo nuovo gioiello.
In America tutti sono pazzi per lei che si è presentata in grande stile, con un gol dalla distanza bellissimo contro il Racing Louisville Football Club che è soltanto il primo passo della sua nuova avventura. La partita è finita con un pareggio per 2-2 ma tutti parlano soltanto dell'azzurra che è pronta per conquistare uno dei campionati più prestigiosi al mondo.
Il primo gol di Cantore negli Stati Uniti
I suoi tifosi la aspettavano e lei li ha ripagati con una rete bellissima. Alla sua seconda partita con il Washington Spirit ha segnato il primo gol nel campionato statunitense, l'unica italiana a riuscire in questa impresa: per il calcio femminile si tratta di una delle leghe più importanti al mondo che da oggi si colora un po' di azzurro. La rete è spettacolare, un tiro dal limite dell'area da vedere e rivedere che getta le basi per un'altra stagione super.
Lo scorso anno aveva superato le aspettative con i suoi 18 gol in 39 partite che le hanno regalato Scudetto e Coppa Italia con la Juventus, un numero che vuole migliorare in America per diventare una delle migliori al mondo. Cantore è stata inserita nella lista delle 30 candidate per la vittoria del Pallone d'Oro femminile assieme a Girelli, due protagoniste dello splendido cammino fatto dall'Italia agli ultimi europei, concluso con l'amara sconfitta in semifinale contro l'Inghilterra.