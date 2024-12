video suggerito

Singo sospeso per una giornata, ma non per il calcio a Donnarumma: non avrà conseguenze La commissione disciplinare della Ligue 1 ha deciso di non sanzionare Singo per l'entrata pericolosa su Donnarumma: sarà squalificato soltanto per una gara per troppe ammonizioni.

A cura di Ada Cotugno

C'è un nuovo caso che fa discutere in Francia e che riguarda l'intervento killer di Wilfred Singo ai danni di Gianluigi Donnarumma: nell'ultima partita il portiere è stato vittima di un violentissimo scontro con l'avversario che gli ha sfigurato la faccia con ferite che hanno richiesto 10 punti di sutura per essere richiuse. L'ex Torino alla fine è stato graziato e anche la commissione disciplinare della LFP ha deciso di non sanzionarlo.

Secondo quanto riportato da RMC infatti nelle sanzioni comunicate oggi appare una sola giornata di squalifica per Singo, ma di certo non relativa al pericolosissimo scontro con Donnarumma. Il giocatore resterà fermo un turno semplicemente per l'accumulo di cartellini gialli, dato che ha giocato contro il PSG da diffidato.

Nessuna squalifica per Singo dopo l'intervento su Donnarumma

Sembra strano, eppure è la verità. In Francia tutti si interrogano sulla correttezza della decisione che potrebbe portare a un nuovo scandalo arbitrale. Singo salterà una sola partita, la Supercoppa francese proprio contro il PSG il prossimo 5 gennaio, ma semplicemente per accumulo di cartellini gialli. Sul comunicato della LFP non c'è una riga che riguardi l'intervento su Donnarumma, involontario sì ma pericolosissimo e che gli avrebbe potuto portare guai molto seri.

Per quel gesto l'ex Torino non ha subito nessuna sanzione in campo, una grazia che aveva già suscitato qualche polemica, e anche la commissione disciplinare dell Ligue 1 ha deciso di soprassedere sanzionandolo soltanto per il cartellino giallo preso mentre era in diffida. In tanti si aspettavano una punizione esemplare dopo l'accaduto, ma tutto è passato in silenzio e Singo alla fine salterà soltanto una partita nonostante il suo intervento killer.