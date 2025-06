video suggerito

Simone Inzaghi si è lasciato scappare una partita: da quanto tempo stava già pensando all'Al Hilal L'intervista di Simone Inzaghi in cui si è presentato ufficialmente come nuovo allenatore dell'Al Hilal ha fatto storcere il naso ad alcuni tifosi dell'Inter. Nel mirino una frase pronunciata dal tecnico piacentino.

A cura di Fabrizio Rinelli

Simone Inzaghi è diventato il nuovo allenatore dell'Al Hilal dando il via alla sua prima esperienza all'estero dopo Lazio e Inter. Il tecnico è stato ufficializzato dal club saudita nella serata di ieri, praticamente a neanche una settimana dal netto ko subito dai nerazzurri in finale di Champions contro il PSG. L'allenatore piacentino ha registrato subito un filmato in cui si è fatto conoscere dai suoi nuovi tifosi salutandoli in vista di questo primo approccio con la squadra. L'esordio avverrà contro il Real Madrid al Mondiale per Club ma l'Inter è ancora molto presente.

Già perché alcuni tifosi nerazzurri sui social non hanno preso benissimo una sua frase pronunciata proprio a margine della presentazione di Inzaghi all'Al Hilal. A proposito della sua conoscenza del club l'allenatore ha risposto: "Ho guardato la storia del club r ho visto i milioni di fan che vanno allo stadio – e poi aggiunge -. Ho visto anche l'ultima partita di Champions a Gedda ed era pieno di tifosi lo stadio". L'ultima frase ha fatto storcere il naso ai tifosi nerazzurri che sottolineano come quella sfida fosse stata giocata alla vigilia di Barcellona-Inter di Champions.

Simone Inzaghi durante la presentazione.

Chiaramente il risultato e l'esito della sfida d'andata per l'Inter sicuramente positivo a margine di una partita epica pareggiata 3-3 contro il Barcellona dando spettacolo davanti agli occhi di tutto il mondo. Una sfida che fu giocata appunto il 30 aprile il giorno dopo Al Hilal-Al Ahli di Champions disputata il giorno 29 e terminata con il punteggio di 1-3 per gli ospiti. I tifosi dell'Inter, nonostante l'esito della semifinale, sottolineano come Simone Inzaghi stesse già pensando all'Al Hilal da almeno un mese considerando ciò che ha detto e le date della partita.

Il pensiero all'Al Hilal alla vigilia della prima semifinale col Barcellona

Simone Inzaghi si è lasciato sfuggire forse un particolare che ai tifosi dell'Inter di certo non è andato giù e che avrebbero preferito non sapere. Dunque già prima delle semifinali col Barcellona il tecnico ormai ex Inter era in contatto con il club saudita. Questo però non ha creato evidentemente scompensi alla squadra che contro il Barcellona ha dato vita a due partite fantastiche. Il contrario rispetto alla finale col PSG in cui non solo la squadra, ma forse anche lo stesso Simone Inzaghi, era arrivata già consapevole che il ciclo nerazzurro del tecnico piacentino era giunto al termine.