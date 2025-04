video suggerito

Simeone ha la mano magica: in diretta pesca una carta dei Pokemon che vale oro Giuliano Simeone è un appassionato di Pokemon e durante una diretta streaming ha pescato una carta, Charizard, dal valore elevatissimo. Potenzialmente anche superiore ai 40 mila euro. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Alessio Morra

I Pokemon non hanno bisogno di presentazioni. Le carte dei Pokemon sono da anni un oggetto da collezione vero e proprio. Alcune di quelle, se in perfette condizioni, possono raggiungere cifre esorbitanti. Tra gli appassionati ci sono anche i fratelli Simeone, Giovanni e Giuliano, i figli del ‘Cholo'. L'attaccante che gioca con l'Atletico Madrid ha mostrato d avere la mano magica e lo ha fatto mentre era ospite di un influencer specializzato in diretta sui social pescando una carta che può valere oltre 40 mila euro.

La diretta streaming con Giuliano Simeone

La scorsa settimana Giuliano Simeone, attaccante dell'Atletico e anche della nazionale del suo paese, ha preso parte a una diretta streaming con David Pozuelo, noto con il nome di Darizard, influencer, specializzato in carte Pokemon, che sono una passione di Simeone. Giuliano in diretta ha parto delle bustine del cosiddetto Set Base, la prima estensione del gioco, che in Spagna è datata 1999. Ogni bustina è costosa e rara. Ogni card, secondo i siti specializzati, può arrivare a valere tra 200 e 300 euro, come minimo.

Quanto può valere la carta Charizard

Ma è ovvio che, essendoci un mercato, queste card possono schizzare a livello economico. Un valore che può essere alto oggi e può diventare elevatissimo un giorno. Tra queste c'è Charizard, un Pokemon di doppio tipo Fuoco/Volante introdotto in prima generazione. Charizard ha inoltre tre forme alternative different. Simeone ha pescato questa carta, che potenzialmente può avere un valore superiore ai 40.000 euro. Attualmente è in corso una vendita su Ebay di una carta simile e al momento in cui si scrive questo pezzo l'ultima offerta è di quasi 50 mila dollari. Le urla prevalgono nel video. Ma a riguardarlo si nota lo stupore di Simeone e di Pozuelo, alias Darizard, che sanno di aver trovato qualcosa di unico, o quasi.