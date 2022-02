Simeone feroce: costringe il suo giocatore infortunato a rientrare, ma il peggio arriva dopo Diego Simeone molto criticato in Spagna dopo Barcellona-Atletico Madrid. Un gesto nei confronti del suo giocatore Wass non è stato gradito e ha rischiato di causare gravi conseguenze.

A cura di Marco Beltrami

Allenatore o dodicesimo uomo in campo? Difficile dirlo, quando il mister in questione è Diego Simeone. In pochi riescono a trascinare come lui squadra e tifosi durante le partite, vissute con un'intensità eccezionale. Spesso e volentieri il Cholo è un vero e proprio leone in gabbia, capace anche di regalare show a bordo panchina. Le cose però non vanno sempre come nei piani a giudicare da questa stagione finora deludente: 17 i punti di distacco dai cugini del Real in vetta alla classifica della Liga. Ulteriori critiche per lui sono arrivate dopo il pesante ko in casa del Barcellona, nell'ultimo match del campionato, e non solo per la sconfitta.

Un curioso episodio infatti ha visto protagonista l'allenatore nel finale del match del Camp Nou, quando la sua squadra sotto di due gol e in superiorità numerica per il rosso a Dani Alves provava a rientrare in partita. Daniel Wass neoacquisto invernale, all'esordio con l'Atletico Madrid, ha avuto la peggio dopo un contrasto con Ferran Torres. L'ex Valencia è rimasto a terra a bordo campo, molto dolorante al ginocchio destro, ricevendo le cure del suo staff medico. Simeone come sempre scatenato nei pressi della sua panchina, si è avvicinato al suo calciatore e senza preoccuparsi particolarmente delle sue condizioni, gli ha fatto cenno di rimettersi in piedi per l'assalto finale.

Dalle parole poi l'argentino è passato ai fatti e dopo aver preso per mano Wass lo ha risollevato di peso, nonostante l'espressione dolorante del calciatore, spronandolo al ritorno in campo. E l'ex Valencia seppure claudicante è rientrato, anche se dopo alcuni secondi ha accusato un dolore ancora più forte. Dopo aver toccato il pallone, Wass si è accasciato nuovamente sul terreno di gioco, a conferma della gravità dell'infortunio. Nonostante tutto poi il giocatore è rimasto in campo, visto che il finale è arrivato poco dopo. La sensazione è che il gesto di Simeone abbia rischiato di complicare ulteriormente le cose e le condizioni del danese, già infortunato.

Oggi è arrivato l'esito degli esami a cui si è sottoposto il neoacquisto dell'Atletico Madrid che hanno confermato la gravità dell'infortunio: Wass ha riportato una distorsione di secondo grado del legamento laterale interno del ginocchio destro. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi sulle 8 settimane, ovvero due mesi. Una mazzata per Simeone, che la prossima volta ci penserà su due volte prima di invitare a tornare in campo rapidamente un suo calciatore infortunato.