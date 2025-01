video suggerito

Simeone attacca il Real Madrid per i presunti favori arbitrali: "Vanno avanti da 100 anni" Simeone in conferenza stampa lancia una stoccata velenosa al Real Madrid, travolto dalle polemiche arbitrali in Coppa del Re: "Non so cosa ti sorprenda"

A cura di Ada Cotugno

Diego Simeone non usa mezzi termini quando parla di ciò che accade al Real Madrid. L'argentino lancia una stoccata al veleno ai rivali cittadini che nella partita di Coppa del re contro il Celta Vigo sono stati protagonisti di un episodio arbitrale piuttosto controverso che ha sollevato grandi polemiche. L'allenatore dell'Atletico Madrid non ha visto la partita, ma in conferenza stampa non ha perso l'occasione per ribadire il suo pensiero sulla presunta sudditanza psicologica che i Blancos eserciterebbero da sempre sugli arbitri spagnoli.

La stoccata di Simeone al Real Madrid sull'arbitraggio

Quest'anno la Liga sembra essere una questione aperta solamente alle due squadra di Madrid: Real e Atletico occupano il primo e secondo posto della classifica e sono separate da un solo punto, una situazione che potenzialmente potrebbe far nascere un testa a testa incandescente che avrà il suo picco nel giorno del derby, in programma il prossimo 9 febbraio al Bernabeu. Nel frattempo però ci pensa Simeone a gettare benzina sul fuoco con delle parole al veleno verso i Blancos, protagonisti di una polemica arbitrale.

Contro il Celta Vigo è scoppiato il caos per un presunto rigore non fischiato ai galiziani e alla fine ad avere la meglio è stata la squadra di Ancelotti per 5-2. Ma Simeone non si è trattenuto nel commentare la situazione, richiamando addirittura la storia dei suoi acerrimi rivali: "Non ho visto la partita di ieri, ma mi hanno detto che ci sono stati episodi come quelli che vanno avanti da 100 anni, non so cosa ti sorprenda". La freccia è stata lanciata e l'allenatore ha lasciato sottintendere che questo tipo di situazione ormai è diventata la normalità per quella squadra. E al giornalista che gli chiede se si può competere con questi presupposti l'argentino dà una risposta molto netta: "Sì, perché tutti hanno gareggiato per cent'anni e continuano a gareggiare, certo che puoi".