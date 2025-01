video suggerito

Clamoroso rigore negato al Celta, furioso sui social: “Real in vantaggio”, la foto è quella del fallo Feroci polemiche in Real Madrid-Celta di Copa del Rey quando, sullo 0-0, è stato negato un clamoroso rigore agli ospiti. Arbitro e VAR nel mirino della critica, aperta dal club di Vigo con un post “al veleno” sui propri account social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

"Impossibile non vederlo", "uno scandalo", "un errore assurdo". In Spagna i commenti dopo Real Madrid-Celta Vigo di Copa del Rey sono unanimi a condannare l'incredibile svista di arbitro e VAR quando, sullo 0-0, non è stato fischiato un evidente fallo su Swedberg, falciato a terra da un intervento in ritardo di Lunin, superato in slancio. Sul proseguimento dell'azione è arrivata anche la beffa per gli ospiti con il Real che ha poi trovato il gol dell'1-0 con Mbappé, ma quell'errore ha scatenato la rabbia e l'indignazione generale. A tal punto che sull'account ufficiale del Celta appare l'annuncio dell'1-0 del Real, non senza spirito polemico: la foto che accompagna il risultato è il fermo immagine del contatto Lunin-Swedberg.

La polemica del Celta Vigo sui social: "Real in vantaggio" ma la foto è il contrato Lunin-Swedberg

Una clamorosa svista arbitrale con il direttore di gara che pur con visuale ben aperta e liberi non accenna ad un minimo segnale di ravvisare l'evidente fallo di Lunin su Swedberg. Mentre i giocatori del Celta Vigo protestano, il gioco prosegue e Mbappé segnerà l'1-0 per il Real. Tutti aspettano un richiamo all'arbitro, un check al VAR ma tutto tace: niente rigore e vantaggio madridista. Anche sul web scoppia subito la polemica tra utenti e tifosi e un post del Celta completa il tutto. Il club, nella diretta scritta della partita pubblica, un post feroce sul proprio account: "il Real è in vantaggio 1-0 al Bernabeu". Ma la foto che accompagna il tutto è il fermoimmagine del fallo di Lunin su Swedberg.

L'episodio "incriminato", sullo 0-0: poi il Real conclude l'azione con il gol di Mbappé

L'episodio incriminato avviene quando Real Madrid e Celta di Vigo sono ancora a reti inviolate, al 37′ del primo tempo: gli ospiti premono e costringono la difesa madridista a ripiegare in area di rigore dove un filtrante perfetto spezza la linea blanca e trova Swedberg pronto a involarsi verso la porta. Il giocatore del Celta supera anche Lunin al limite dell'area piccola ma l'uscita del portiere, in ritardo, colpisce le gambe avversarie col pallone che lo aveva già superato: per tutti è rigore netto ma non per l'arbitro Munuera Montero che osserva il tutto, senza intervenire. E, insieme a lui, anche il VAR che lascia proseguire l'azione che si trasformerà nella rete di Mbappé.

La spiegazione dell'ex arbirto: "Un rigore solare, il VAR ha sbagliato tutto"

Anche nel post partita tutti concordano del marchiano errore arbitrale e del VAR. Al di là di come finirà il match con il Real avanti 2-0 e poi rimontato in 10 minuti al 90′ sul 2-2, portando la partita ai supplementari (col 5-2 finale madridista), l'attenzione è tutta per il doppio abbaglio, soprattutto da parte del VAR. Ad esplodere in diretta è l'ex arbitro Iturralde González: "È un rigore, un rigore evidente. Tocca la gamba sinistra con il guanto destro, ma ciò che ha considerato il VAR è che è l'attaccante che cerca e avvia il contatto con il portiere. Assurdo".