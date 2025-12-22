Calcio
video suggerito
video suggerito

Simeone al giornalista che va in pensione: “Ho scoperto che è il tuo ultimo giorno”. E lo sorprende

Il Cholo Simeone sorprende un giornalista in sala stampa dopo Atletico Madrid-Girona. Non risponde subito alla sua domanda: “Volevo farti le mie congratulazioni, perché ho saputo che oggi è il tuo ultimo giorno qui”.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Fabrizio Rinelli
0 CONDIVISIONI
Immagine

Il Cholo Simeone protagonista di un momento a dir poco emozionante. L'allenatore dell'Atletico Madrid, nel corso della conferenza stampa successiva alla vittoria dei Colchoneros contro il Girona (0-3), ha voluto ringraziare personalmente il giornalista Alejandro Mori per il rispetto dimostratogli in tutti questi anni, nel suo ultimo giorno da giornalista sportivo. Dopo oltre due decenni trascorsi a seguire le notizie sportive a Onda Cero, Mori conclude la sua carriera professionale con un'ultima trasmissione per Radioestadio e con una domanda fatta proprio a Simeone al termine della sfida col Girona.

Ecco perché l'allenatore dell'Atletico ha deciso di rendere ancora più speciale quel giorno omaggiandolo con le sue parole: "Prima di tutto volevo farti le mie congratulazioni, perché mi è stato detto che oggi ci lasci, che questa è la tua ultima conferenza stampa – ha detto -. Grazie per il rispetto, la dedizione in tutto ciò che riguarda le conferenze e ora goditi la tua famiglia". Parole che hanno spiazzato e sicuramente toccato il giornalista il quale si è limitato a rispondere con un semplice "grazie".

Non è da tutti d'altronde che un allenatore del suo spessore e un personaggio del suo calibro possa spendere anche solo un minuto per il lavoro svolto notando ogni dettaglio del suo modo di rapportarsi in sala stampa. "Me ne vado felice e orgoglioso di avervi conosciuti tutti", ha detto il giornalista a Radioestadio in quella che è stata la sua ultima apparizione in una conferenza stampa dell'Atlético de Madrid. E poi prosegue:

Leggi anche
Il folle calendario del Napoli con una rosa decimata dagli infortuni: la sequenza è tremenda

"Devo scusarmi se mi sono mai comportato in modo inappropriato, non è mai stato con cattive intenzioni. Sono molto felice, soddisfatto e orgoglioso di aver potuto lavorare con voi e con tutti i miei colleghi in passato". Un momento emozionante reso ancora più prezioso proprio dalle parole di Simeone che si conferma essere sempre con un allenatore mai banale, attento ai dettagli e in un certo senso umano, vicino alle persone che da sempre gli sono state vicino nel bene e nel male e che ha avuto modo di conoscere in tutti questi anni da allenatore dell'Atletico Madrid.

Calcio
Liga
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Supercoppa
Napoli e Bologna oggi in campo per la finale: le scelte di formazione di Conte e Italiano
Riccardo Cucchi sul torneo in Arabia Saudita: "Il calcio svenduto alla propaganda, così perde identità e libertà”
Perché la Supercoppa Italiana si gioca da qualche anno in Arabia Saudita e quando tornerà a disputarsi in Italia
Quanto guadagna chi vince la Supercoppa Italiana in Arabia Saudita: il montepremi per Napoli o Bologna
Conte e la finale per il primo trofeo della stagione: "Sono stato chiaro e sembra che non capite". Con chi ce l'ha
Italiano e l'aneddoto su De Laurentiis: "Mi dissero arriva il presidente, si presentò lui in spogliatoio"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views