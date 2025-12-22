Simeone al giornalista che va in pensione: “Ho scoperto che è il tuo ultimo giorno”. E lo sorprende

Il Cholo Simeone sorprende un giornalista in sala stampa dopo Atletico Madrid-Girona. Non risponde subito alla sua domanda: “Volevo farti le mie congratulazioni, perché ho saputo che oggi è il tuo ultimo giorno qui”.

Il Cholo Simeone protagonista di un momento a dir poco emozionante. L'allenatore dell'Atletico Madrid, nel corso della conferenza stampa successiva alla vittoria dei Colchoneros contro il Girona (0-3), ha voluto ringraziare personalmente il giornalista Alejandro Mori per il rispetto dimostratogli in tutti questi anni, nel suo ultimo giorno da giornalista sportivo. Dopo oltre due decenni trascorsi a seguire le notizie sportive a Onda Cero, Mori conclude la sua carriera professionale con un'ultima trasmissione per Radioestadio e con una domanda fatta proprio a Simeone al termine della sfida col Girona.

Ecco perché l'allenatore dell'Atletico ha deciso di rendere ancora più speciale quel giorno omaggiandolo con le sue parole: "Prima di tutto volevo farti le mie congratulazioni, perché mi è stato detto che oggi ci lasci, che questa è la tua ultima conferenza stampa – ha detto -. Grazie per il rispetto, la dedizione in tutto ciò che riguarda le conferenze e ora goditi la tua famiglia". Parole che hanno spiazzato e sicuramente toccato il giornalista il quale si è limitato a rispondere con un semplice "grazie".

Non è da tutti d'altronde che un allenatore del suo spessore e un personaggio del suo calibro possa spendere anche solo un minuto per il lavoro svolto notando ogni dettaglio del suo modo di rapportarsi in sala stampa. "Me ne vado felice e orgoglioso di avervi conosciuti tutti", ha detto il giornalista a Radioestadio in quella che è stata la sua ultima apparizione in una conferenza stampa dell'Atlético de Madrid. E poi prosegue:

"Devo scusarmi se mi sono mai comportato in modo inappropriato, non è mai stato con cattive intenzioni. Sono molto felice, soddisfatto e orgoglioso di aver potuto lavorare con voi e con tutti i miei colleghi in passato". Un momento emozionante reso ancora più prezioso proprio dalle parole di Simeone che si conferma essere sempre con un allenatore mai banale, attento ai dettagli e in un certo senso umano, vicino alle persone che da sempre gli sono state vicino nel bene e nel male e che ha avuto modo di conoscere in tutti questi anni da allenatore dell'Atletico Madrid.