Vola l'Everton di Carlo Ancelotti. I Toffees hanno vinto in casa dello Sheffield United per 1-0 nel giorno del Boxing Day e si sono presi il secondo posto in solitaria della Premier League in attesa delle gara di domani. A decidere il match del Bramall Lane è una rete di Gylfi Sigurdsson a 10′ dal termine, quando tutto lasciava pensare che si sarebbe giunti ad un pareggio a reti inviolate.

Il gol del numero 10 dell'Everton è arrivato dopo un appoggio di Doucouré, che dopo aver raccolto una torre al centro dell'area ha premiato l'inserimento del capitano e ha avuto ragione: il calciatore islandese ha incrociato la sua conclusione e ha battuto imparabilmente Ramsdale. Si tratta della seconda rete in campionato per il classe 1989, la terza stagionale. Nel primo tempo un'occasione per parte: prima è lo Sheffield a cercare il gol con McGoldrick e sulla linea ha salvato Keane mentre per l'Everton ci ha provato Calvert-Lewsin con un tiro che è terminato di poco fuori.

Il Manchester City batte 2-0 il Newcastle

Nell'altra gara della serata il Manchester City di Pep Guardiola ha battuto per 2-0 il Newcastle a Etihad: nel primo tempo Ilkay Gundogan e nel secondo Ferran Torres hanno regalato 3 punti importantissimi ai Citizens, che restano attaccato al treno di testa in attesa delle gare di domani e del recupero contro l'Aston Villa. Migliore in campo per la squadra di casa è Joao Cancelo, che è stato autore di una grandissima prova sia dal punto di vista qualitativo che a livello di fisicità. Non c'è mai stata partita a Etihad Stadium, dove i ragazzi di Guardiola hanno comandato il gioco dal primo all'ultimo minuto e hanno sfiorato il terzo gol con Bernardo Silva, palo, e Aguero, parata sulla linea di Darlow.

Domani verrà completato il programma del 15° turno della Premier League: Leeds-Burnley alle ore 13.00, West Ham-Brighton alle 15.15, Liverpool-West Brom alle 17.30 e Wolverhampton-Tottenham alle 20.15.