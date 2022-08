Si scontra con il portiere e crolla a terra per il dolore: Rodrigo assistito in campo con l’ossigeno Nei primi minuti di Leeds-Everton brutto infortunio per la punta spagnola dei Whites, dopo un contatto con Pickford: lo staff medico ha dovuto assisterlo con l’ossigeno. Per Rodrigo lussazione alla spalla sinistra.

A cura di Alessio Pediglieri

Attimi di tensione e paura nella sfida di Premier League di martedì sera tra Leeds ed Everton, valida per la 5a giornata di campionato. I padroni di casa non sono andati oltre al pareggio per 1-1 ma a focalizzare l'attenzione di tutti è stato quanto accaduto sul campo attorno al minuto 30′ quando gli ospiti erano già in vantaggio e l'attaccante Rodrigo è dovuto uscire per un brutto infortunio, dopo essere stato soccorso e aver avuto bisogno dell'ossigeno.

Il bomber del Leeds ha dovuto così alzare bandiera bianca, rinunciando all'occasione di poter arricchire il proprio attuale score che lo vede tra gli assoluti protagonisti nella classifica marcatori di Premier: 4 gol nelle prime 4 partite di campionato. L'attaccante spagnolo si è lussato la spalla sinistra dopo uno scontro di gioco piuttosto innocuo con il portiere dell'Everton, Jordan Pickford, poco dopo la mezz'ora. Immediatamente soccorso dallo staff medico, il giocatore ha poi dovuto lasciare il campo con il braccio fasciato, utilizzando una bomboletta di ossigeno in fase di assistenza respiratoria, per calmare il dolore.

Il momento dell’infortunio di Rodrigo, subito dopo l’impatto con Pickford

Un duro colpo per il giocatore e la sua squadra poiché era stato fino a quel momento il migliore a inizio partita. Ma si sono registrati anche attimi di paura per le sorti dell'attaccante spagnolo che è crollato improvvisamente a terra dolorante. Il contatto con Pickford è stato del tutto naturale: con il Leeds in avanti alla ricerca del pareggio, il portiere dell'Everton e Rodrigo si sono contesi un pallone vacante ai limiti dell'area di rigore. Pickford ha difeso il vantaggio, proteggendo la sfera dal ritorno di Rodrigo che, mentre l'azione proseguiva, si è subito fermato inginocchiandosi e richiamando l'attenzione della panchina.

Leggi anche Impressionante scontro aereo in campo: rimedia 15 punti di sutura ma a colpirlo è un suo compagno

In un primo momento si è pensato a qualcosa di più grave, l'intervento dei sanitari una volta fermato il match è stato tempestivo e prolungato: a Rodrigo è stato subito dato puro ossigeno per poter riprendere a respirare regolarmente, lenendo parte del dolore lancinante. Il giocatore ha poi lasciato dopo qualche minuto il terreno di gioco sulle proprie gambe, con Pickford che si è andato a rassicurare sulle sue condizioni fisiche. Supportato dai medici e sempre respirando dalla bomboletta di ossigeno, la prima diagnosi confermata è stata la lussazione alla spalla sinistra e uno stop tutto da valutare.

Rodrigo esce dal campo assistito dai medici e con la bomboletta di ossigeno

Nel dopo partita, il tecnico del Leeds, Jesse Marsch ha commentato la gravità dell'infortunio dell'attaccante: "Confermo, si è lussato la spalla, quindi adesso la domanda è che tipo di danno ha subito in quell'azione. A volte per riprendersi può volerci una settimana, a volte possono volerci due mesi a seconda dell'infortunio. Rodrigo si sente meglio, questo è un buon segno ma abbiamo bisogno di ulteriori esami specifici." L'infortunio dell'attaccante potrebbe spingere il club ad attivarsi per un rinforzo nelle ultime ore della finestra di mercato, per un Leeds che ha sorpreso per l'ottimo avvio stagionale, rientrando nelle prime posizioni di classifica: "Ovviamente il nostro obiettivo dall'inizio dell'estate è consolidare la rosa" ha ricordato Marsch. "Siamo sempre attivi e stiamo provando tutto il possibile. Vedremo come andrà nelle prossime ore"