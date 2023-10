Si rompe la caviglia e viene portato via dal campo con l’ossigeno: paura in Premier League Gravissimo infortunio per Basham durante il primo tempo di Sheffield United-Fulham: il giocatore si è fatto male alla caviglia in un contrasto con un avversario e l’osso dell’articolazione è uscito fuori dalla sua normale posizione. Immagini tremende.

A cura di Vito Lamorte

Immagini tremende arrivano dalla Premier League. Bruttissimo infortunio per Chris Basham durante il primo tempo di Sheffield United-Fulham: il giocatore della squadra ospite si è fatto male alla caviglia in un contrasto con un avversario e l’osso dell'articolazione è uscito fuori dalla sua normale posizione.

Immagini tremende e non adatte per persone sensibili o facilmente impressionabili.

La gamba del difensore ha ceduto mentre stava contendendo una palla vagante sul terreno di gioco di Craven Cottage: il filmato ha mostrato il modo in cui la gamba di Basham si è girata e come subito tutti si sono accorti che si trattava di un infortunio diverso da quelli solito. Anche per questo motivo gli è stato somministrato ossigeno durante la lunga interruzione del gioco e anche quando è stato portato via in ospedale.

Il 35enne ha avuto bisogno di quasi 10 minuti di cure mediche: diversi paramedici hanno circondato il calciatore dei Blades mentre gli altri giocatori erano davvero sconvolti per quanto avevano appena visto.

Entrambe le tifoserie hanno applaudito Basham e il calciatore ha mosso la mano verso il pubblico per ringraziarli per il loro sostegno nonostante fosse chiaramente molto sofferente.

Lo Sheffiel United sui suoi social ha comunicato così la sostituzione e l'infortunio del suo giocatore: "Jack Robinson sostituisce Chris Basham che lascia Craven Cottage in barella dopo una lunga interruzione del gioco. Inviamo i nostri migliori auguri a Bash e comunicheremo gli aggiornamenti non appena li avremo."

Inutile fare previsioni o diagnosi su un infortunio così brutto: nelle prossime ore verranno effettuati gli esami completi per analizzare quanto accaduto ma la gravità della frattura sembra evidente e il calciatore inglese dovrà star fermo per un lungo periodo di inattività per poter rimettere a posto la sua caviglia.