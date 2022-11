Si nasconde nella porta avversaria e sorprende il portiere: sembra una follia, ma è geniale Sorprendente episodio in Inghilterra, con un attaccante che è riuscito a beffare il portiere avversario in un modo inusuale segnando il gol vittoria.

A cura di Marco Beltrami

Follia o colpo di genio? A giudicare dal risultato non si può non esaltare quello che si è inventato Danny Rose, attaccante dello Stevenage, squadra che milita nella Football League Two, ovvero la quarta serie calcistica inglese e ultima del settore professionistico. Una furbata che ha sorpreso il povero portiere avversario Ben Killip e che si è rivelata decisiva per una vittoria pesantissima.

Quanto accaduto in occasione della sfida interna tra lo Stevenage e l'Hartlepool è diventato virale sui social. La squadra di casa che sta lottando per la promozione è riuscita ad avere la meglio dell'ostica resistenza degli avversari, in piena lotta per non retrocedere. Un risultato facilmente prevedibile alla vigilia, considerando la ben diversa classifica delle due formazioni, ma ottenuto in modo particolare.

A 10′ dal termine, con la sfida bloccata ecco l'invenzione di Danny Rose. L'attaccante dopo un'azione offensiva dei suoi, si è nascosto all'interno della porta avversaria, dietro al palo sinistro. Una scena surreale, ma che si è rivelata vincente. Tutti i protagonisti in campo non hanno prestato attenzione a quanto stava accadendo preoccupandosi soprattutto del rilancio del portiere dell'Hartlepool.

Quest'ultimo in primis non si è accorto della presenza alle sue spalle di Rose, ed ecco la beffa: quando Kilip ha messo il pallone a terra, il centravanti dello Stevenage ha lasciato la sua posizione fiondandosi sulla sfera. Sorpreso e forse anche spaventato dall'arrivo del calciatore, l'estremo difensore ha provato a metterci una pezza, ma è stato dribblato e messo a sedere, con una finta eccezionale.

Così Rose ha potuto poi siglare il gol vittoria, facendo esplodere di gioia un intero stadio per la disperazione e incredulità degli avversari. L'allenatore dell'Hartlepool Keith Curle ha difeso il suo portiere molto colpito da quanto accaduto: "È nello spogliatoio con la maglia sopra la testa, è assolutamente mortificato perché la squadra aveva fatto un grande sforzo. Ho ricordato però a tutti, come lui ci abbia salvato in più di una situazione in passato".

Entusiasmo alle stelle per l'autore del gol che ha ammesso di aver già provato questa giocata particolare: "L'ho già fatto una volta, a Bury circa sei o sette anni fa, ma non è stato così tempestivo. Ero dalla parte cieca del portiere dopo il cross e sono rimasto in porta.Pensavo che mi avrebbe individuato ma non l'ha fatto e poi mi sono avventato e sono riuscito a metterlo in rete". Infine ecco il cinismo del bomber: "Non mi dispiace per lui, deve controllare dov'è e non vedo l'ora di rivedere tutto".