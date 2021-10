Si gioca la Maradona Cup, ma senza il Napoli: ufficiale la sfida tra Barcellona e Boca Juniors Barcellona e Boca Juniors il 14 dicembre 2021 si affronteranno in una partita-evento per rendere omaggio a Diego Armando Maradona un anno dopo la sua scomparsa. Due delle ex squadre del Pibe de Oro si sfideranno in Arabia Saudita, allo stadio Msool Park di Riyadh e la sfida verrà trasmessa in tv e in streaming dal canale tematico Barça TV.

A cura di Vito Lamorte

Una partita per ricordare Diego Armando Maradona. Questa l'iniziativa presa dal Barcellona e dal Boca Juniors, che il prossimo 14 dicembre 2021 giocheranno la ‘Maradona Cup' per rendere omaggio ad uno dei giocatori più forti della storia del calcio mondiale che ha vestito le maglie di entrambe le squadre scomparso il 25 novembre 2020. L'incontro si giocherà a Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, allo stadio Msool Park. El Pibe de Oro è un monumento per il futbol in ogni angolo del pianeta e dopo l'esperienza con la nazionale argentina ha allenato le squadre di Al-Was e Fujairah negli Emirati Arabi Uniti: un vero e proprio ambasciatore di questo sport.

Maradona arrivò in Europa al Barcellona, nell'estate del 1982, per dodici miliardi di lire dopo aver vestito la maglia del Boca Juniors per un solo anno e aver stupito tutti con 28 gol in 40 partite, guidando il club Xeneise alla vittoria del Campionato Metropolitano di Apertura 1981. Diego rimase in Catalogna per due stagioni prima di passare al Napoli. Il resto è ‘Storia'. El Diez vestì la camiseta azul y oro anche in una seconda parentesi (1995-1997) dopo il suo ritorno in Argentina, prima di appendere le scarpette al chiodo definitivamente.

Sarà un'occasione speciale per ricordare Diego ad un anno di distanza dalla sua morte e il fatto che due ex squadre vogliano omaggiarlo con un evento di questa portata fa capire anche quanto il suo ricordo sia ancora vivo. Suscita curiosità il fatto che non sarà presente il Napoli in questa prima edizione, ma certamente il match non verrà visto solo dai tifosi delle due squadre interessate perché El Diez è l'idolo di tantissimi appassionati di calcio in tutto il mondo, grandi e piccini: la partita sarà visibile sul canale televisivo Barça TV e sulla piattaforma streaming Club Barça TV+, dove sarà disponibile anche on demand.

Un altro evento per omaggiare Maradona dopo che la proposta della “Supercoppa Maradona” era diventata realtà in seguito all'ufficializzazione da parte di UEFA e CONMEBOL: il prossimo giugno, infatti, si sfideranno l'Italia e l'Argentina, ovvero i campioni d'Europa e dell'America Latina.

Curiosità. Barcellona e Boca Juniors si sono incontrate in altre dieci occasioni nella loro storia, l'ultima delle quali per il Trofeo Joan Gamper ​​​​nel 2018, ma la sfida del prossimo dicembre sarà sicuramente quella più bella ed emozionante.