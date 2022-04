Si fa male con un cotton fioc e non giocherà, è l’infortunio dell’anno: “Non si regge in piedi” Un cotton fioc è costato caro ad un calciatore per quello che è senza dubbio uno degli infortuni più particolari e bizzarri della storia del pallone.

A cura di Marco Beltrami

Spesso e volentieri, anche nel mondo del calcio, ci siamo ritrovati a fare i conti con infortuni curiosi. Quanto accaduto recentemente oltremanica però rischia seriamente di essere un caso più unico che raro, e finisce di diritto in cima alla lista dei problemi più particolari che hanno messo ko i calciatori. Protagonista un giocatore dell'Hartlepool che non è potuto scendere in campo nell'ultimo match di campionato, per una situazione davvero inedita. Tutta colpa di un cotton fioc.

Mark Shelton è uno dei perni della squadra che milita in League Two, ovvero la quarta divisione del calcio inglese. Il centrocampista classe 1996 che in stagione ha collezionato 41 presenze con 2 gol e 3 assist all’attivo è rimasto fuori nella sfida di campionato contro lo Scunthorpe, allungando la già lunga lista degli indisponibili dell'Hartlepool. Panchina molto corta per Graeme Lee, con la formazione che ha dovuto fare i conti con tre sconfitte di fila. Il motivo per cui Shelton è rimasto a casa però è molto più curioso rispetto a quello dei colleghi. Purtroppo ha dovuto fare i conti con un incidente con il bastoncino di ovatta, le cui estremità sono rivestite di cotone che viene usato solitamente per pulire le orecchie.

In pratica il povero Mark si è spinto oltre, con il cotton fioc che è andato un po' più in profondità del previsto causandogli non pochi danni. Ai microfoni di BBC Radio Tees, il manager della sua squadra Graeme Lee, ha rivelato: "Mark aveva un cotton fioc nell'orecchio che è andato troppo oltre. È andato in ospedale, sembra che le pinzette siano andate troppo oltre, ha le vertigini e non riesce a stare in piedi". Risultato? Niente trasferta da 230 miglia tra andata e ritorno, e riposo assoluto. Una situazione a dir poco curiosa che ha permesso a Shelton di diventare molto popolare. Il suo infortunio infatti è assolutamente unico.

Una situazione che allunga la lista dei più bizzarri problemi fisici occorsi ai giocatori. Da Darren Barnard, finito ko dopo essere scivolato sulle feci del suo cagnolino, a Dave Beasant, caduto a causa di una bottiglia di crema per insalate. Dal norvegese Grondalen protagonista di un incontro ravvicinato duro con un alce, a Morrow dell'Arsenal caduto durante le celebrazioni per un trofeo. E poi ancora Darius Vassell, che tentò di rimediare ad una vescica con un trapano elettrico, fino a Santiago Canizares che saltò i Mondiali per un incidente con una bottiglietta di profumo.