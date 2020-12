Mercoledì 30 dicembre, le partite di calcio in TV. Il palinsesto è dedicato al campionato cadetto con la massima serie che riposa. La Serie B scende ancora in campo dopo il turno di domenica scorsa. Saranno ben 5 le fasce orarie in cui si dividerà questa giornata.

Le partite di Serie B

A partire dalle 15 infatti ci giocheranno ben 4 partite: Pordenone-Reggiana, Pescara-Cosenza e Reggina-Cremonese più Cittadella-Lecce, importante per le zone alte della classifica. Alle 16 invece la gara tra Monza e Salernitana, una sfida fra due delle principali candidate alla promozione in Serie A. Mentre dalle 17 sarà il turno di Pisa-Frosinone con il programma che si chiuderà poi con altri 3 match alle 18 (Spai-Brescia, Empoli-Ascoli, Vicenza-Entella) e l'ultimo, il posticipo delle 21 tra Chievo e Venezia a chiudere il turno di Serie B valido per la 16a giornata.

Dove vedere Monza-Salernitana in TV

La copertura Tv prevista per le partite della 16a giornata di Serie B il 30 dicembre 2020, prevede la possibilità per tutti i tifosi e appassionanti di calcio, di assistere alle sfide del campionato cadetto direttamente su DAZN che detiene i diritti televisivi del campionato cadetto 2020/2021. In streaming, chi vuole può seguire le partite scaricando l'apposita applicazione DAZN per pc e devices per non perdere neanche un minuto dell'ultima sfida di Serie B in questo 2020.

Serie B in TV oggi e stasera mercoledì 30 dicembre

Ecco tutte le partite di calcio in TV mercoledì 30 dicembre: