Serie B in TV, dove vedere le partite oggi e domani: calendario e classifica La Serie B torna in campo per la 20ª giornata: si apre con Bari-Ternana e si chiuderà con la capolista Parma in casa con l’Ascoli e Venezia-Sampdoria. Tutte le partite in diretta TV e streaming su Sky e DAZN. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Si torna in campo per la giornata numero 20 della Serie B 2023-2024 e il turno sarà spalmato su tre giorni: dopo l'anticipo Catanzaro-Lecco, il turno si giocherà su due giorni e si chiuderà con la capolista Parma e il big match Venezia-Sampdoria. Tutte le partite si potranno vedere in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

La ventesima giornata si è aperta con la vittoria del Catanzaro, reduce da tre sconfitte consecutive, sul Lecco e sabato si apre con il deluso Bari che attende la Ternana, la sfida di prestigio tra Cittadella e Palermo, quarta e sesta in classifica, e il Como terzo accoglie lo Spezia penultimo. Modena-Brescia è una partita molto interessante in ottica play-off.

Il turno si chiude domenica 14 gennaio 2024 con tre partite importanti Alle ore 16.15 la Cremonese attende il Cosenza allo Zini per rilanciarsi e allo stesso orario c'è la capolista Parma che ospita l’Ascoli per continuare la sua corsa verso la promozione. Chiude il big match di giornata, con il Venezia di Paolo Vanoli che affronta la Sampdoria di Andrea Pirlo.

Serie B oggi e domani, partite e orari TV

Questo il programma della giornata numero 20 del campionato di Serie B per sabato 13 e domenica 14 gennaio 2024.

Dove vedere le partite di Serie B in TV e streaming

Le partite della 20ª giornata di Serie B in diretta TV e streaming su Sky, DAZN e su NOW.

Bari-Ternana sabato 13 gennaio ore 14.00 (Sky, DAZN)

Cittadella-Palermo 13 gennaio ore 14.00 (Sky, DAZN)

Como-Spezia 13 gennaio ore 14.00 (Sky, DAZN)

Modena-Brescia 13 gennaio ore 14.00 (Sky, DAZN)

Sudtirol-Feralpisalò 13 gennaio ore 14.00 (Sky, DAZN)

Pisa-Reggiana 13 gennaio ore 16.15 (Sky, DAZN)

Cremonese-Cosenza 14 gennaio ore 16.15 (Sky, DAZN)

Parma-Ascoli 14 gennaio ore 16.15 (Sky, DAZN)

Venezia-Sampdoria 14 gennaio ore 18.15 (Sky, DAZN)

La classifica della Serie B 2023-2024

Il Parma guida la classifica della Serie B 2023-2024 con 41 punti davanti al Venezia al secondo posto con 35 e al Como che ha gli stessi punti dei lagunari. Subito dietro le prime tre c'è sempre il sorprendente Cittadella, che precede le blasonate Palermo e Cremonese. Chiudono la zona play-off Catanzaro e Modena. Le prime dieci posizioni sono completate da Brescia, Sampdoria, Bari e Reggiana.

Parma 41 Venezia 35 Como 35 Cittadella 33 Cremonese 32 Palermo 32 Catanzaro 30 Modena 28 Brescia 25 Sampdoria 23 Bari 23 Reggiana 23 Pisa 22 Cosenza 21 Südtirol 20 Lecco 20 Ternana 18 Ascoli 17 Spezia 17 Feralpisalò 14