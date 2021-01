Brutte notizie in casa Spezia a poche ore dalla partita di campionato in programma alle 15 di domenica 3 gennaio 2021. Il club ha comunicato la positività al Coronavirus di Simone Bastoni, esterno difensivo della squadra allenata da Vincenzo Italiano. Nel comunicato della società si conferma la negatività del resto del gruppo squadra che, dunque, non avrà altre defezioni in vista della partita contro il Verona.

Dunque, non si placano i contagi all'interno delle squadre di Serie A. Dopo la notizia dei giorni scorsi di un mini focolaio nel Benevento di Filippo Inzaghi che – al momento non ha però colpito il gruppo squadra, contagiando tre membri tra staff tecnico e medico – adesso è lo Spezia a dover fare registrare un nuovo positivo al coronavirus.

Si tratta del giovane difensore esterno Simone Bastoni, che in stagione ha giocato 7 partite di campionato è risultato positivo all'ultimo test naso-faringeo cui sono sottoposti tutti i membri in contatto con il gruppo squadra come da protocolli sanitari in vigore. Il 24enne è stato subito posto in isolamento fiduciario, lontano dai compagni e a poche ore dal fischio di inizio della partita delle 15 contro il Verona non risultano altri casi.

Il comunicato ufficiale dello Spezia

Lo Spezia Calcio comunica che il calciatore Simone Bastoni è risultato positivo al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatico, il laterale aquilotto ha iniziato l'isolamento fiduciario. E' invece risultato negativo il resto del gruppo, che sarà così a disposizione di mister Italiano per la sfida al Verona.

Lo Spezia è atteso nel pomeriggio alla sfida contro l'Hellas Verona, allo Stadio Alberto Picco in programma alle 15, valida per la 15a giornata di campionato di Serie A. La positività di Simone Bastoni arriva dopo quella ufficializzata nei giorni scorsi di altri due giocatori: Ricci e Acampora, già in isolamento.