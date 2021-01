Il Benevento ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha confermato la presenza di tre positivi al coronavirus dopo l'esito degli ultimi tamponi. Tra i tre contagiati non risulta al momento nessun giocatore coinvolto. Dunque, ad oggi, Pipo Inzaghi può contare su tutti gli uomini a propria disposizione in vista della partita contro il Milan di domenica 3 gennaio in programma alle 18.00

La nota ufficiale del club

Il Benevento Calcio srl comunica che, al rientro dalle vacanze natalizie, sono risultati positivi al Virus Sars Covid 19 nelle date del 30 e 31 dicembre e 2 gennaio scorsi, dopo esecuzione di tre cicli di tamponi molecolari, un tesserato dello Staff Tecnico e due dello Staff Medico afferenti al gruppo squadra. La Società comunica, inoltre, attraverso il proprio Staff Medico, che i tesserati in questione sono stati posti immediatamente in isolamento fiduciario presso i propri domicili, e che su autorizzazione dell'Asl competente il resto del gruppo squadra attualmente negativo è in isolamento con metodica domicilio-lavoro.

Dunque, al momento non ci dovrebbero essere problemi per Filippo Inzaghi preparare la delicata sfida del 2021 contro il ‘suo' Milan ospite a Benevento domenica pomeriggio. Nessun giocator risulta al momento contagiato anche se l'emergenza sanitaria sta creando più di un semplice problema sulla preparazione e l'avvicinamento al match. La squadra è sotto monitoraggio, si sta seguendo il protocollo sanitario dell'isolamento che obbliga i giocatori a svolgere sedute senza contatti e l'immediato rientro a casa.

Se non ci fossero novità per i prossimi tamponi che verranno effettuati fino a poche ore dalla partita, in programma alle 18.00, Inzaghi avrà a disposizione tutti i giocatori per provare a regalare il primo dispiacere al Milan capolista di Pioli.