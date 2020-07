Gioca un primo tempo da dimenticare, va sotto di due gol, si sveglia nella ripresa e ribalta il risultato. È la "domenica bestiale" della Sampdoria che conquista una vittoria pesante a Parma (3-2) e stacca la zona retrocessione. Un colpo grosso quello messo a segno dalla formazione di Claudio Ranieri che nel secondo entra in campo con una mentalità differente e, complice un avversario che credeva di avere in pugno il match, manda ko gli emiliani. Fanno tutto i blucerchiati: dall'autogol di Bereszynski (che serve ai gialloblù il 2-0 su un piatto d'argento) fino alla sequenza micidiale che porta la firma di Chabot, Quagliarella e Bonazzoli (quarta rete nelle ultime 3 partite, la quinta dopo il lockdown).

La ‘manita' del Milan al Bologna (5-1). Il pareggio del Verona che frena la marcia dell'Atalanta (1-1). La vittoria gettata al vento dal Sassuolo contro il Cagliari (1-1). Sono i risultati che hanno caratterizzato gli anticipi di campionato giocati nella giornata di sabato e che scandiscono la rimonta della squadra di Stefano Pioli in classifica. Assieme alla "dea", la formazione rossonera è una delle più in condizione del momento e coccola l'ultimo gioiello della "covata": il talento belga Saelemaekers che alla corte del "diavolo" è arrivato sotto la gestione di Boban (prima che si consumasse la rottura con l'as Ivan Gazidis).

Al Bentegodi la sfida tra l'allievo (Juric) e il maestro (Gasperini) finisce in parità e ribadisce come l'Hellas sia un brutto cliente per chiunque. Segna Zapata e tocca quota 17 reti in stagione ma non basta, ci pensa Pessina a ridimensionare le ambizioni dei nerazzurri e a consentire alla Juve un sospiro di sollievo. Qualche rimpianto lo nutre anche il Sassuolo che, nonostante il vantaggio e la superiorità numerica, non chiude la partita contro il Cagliari e subisce il pareggio nella ripresa. Clamoroso il dato della prima frazione, quando il possesso palla degli emiliani ha sfiorato l'80% a testimonianza del dominio degli emiliani che non sono riusciti a trovare il guizzo necessario per chiudere il match dopo l'ennesimo centro di Caputo.