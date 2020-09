Il campionato di Serie A è ripartito. Tra sabato e lunedì si sono giocate sette partite della prima giornata del campionato 2020-2021. Tre partite non si sono disputate e dunque sei squadre ancora non hanno esordito in campionato. Perché non si sono giocate Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia? E soprattutto quando verranno recuperate queste partite?

Perché sono state giocate solo 7 partite di Serie A nella 1a giornata

In Serie A, come in Premier League e nella Liga, le squadre che si sono qualificate per le Final Eight delle coppe europee hanno avuto la possibilità di iniziare il campionato in ritardo. L'Inter è stata la prima a richiedere ufficialmente il rinvio della partita con il Benevento, in programma inizialmente il 20 settembre e cioè quasi un mese dopo la finale di Europa League. Avendo diritto ad alcuni giorni di riposo i calciatori nerazzurri non sarebbero stati pronti se avessero dovuto giocare come tutti gli altri. L‘Atalanta, che con il Psg ha giocato e perso nel quarto di Champions, ha imitato l'Inter. E anche la richiesta della squadra di Gasperini è stata accolta. E a ruota si è unito lo Spezia che il playoff di Serie B lo ha vinto il 20 agosto.

Quando si recuperano Benevento-Inter, Lazio-Atalanta e Udinese-Spezia

Juventus, Napoli e Milan hanno ottenuto i tre punti, tre delle sette sorelle della Serie A hanno iniziato il campionato vincendo, mentre la Roma ha pareggiato 0-0 contro il Verona. Tra le big mancano all'appello l'Inter, la Lazio e l'Atalanta (che curiosamente si affronteranno). Le tre partite che non sono state disputate in questo weekend verranno recuperate tra pochi giorni. Mercoledì 30 settembre infatti si giocheranno Benevento-Inter, calcio d'inizio alle ore 18, Udinese-Spezia, sempre alle 18, mentre alle 20.45 ci sarà all'Olimpico Lazio-Atalanta.