Sabato 23 gennaio, le partite di calcio in TV. La diciannovesima giornata di Serie A si apre con ben 4 anticipi. Apre alle ore 15 il replay del confronto di Coppa Italia tra Roma e Spezia che sarà trasmesso su Sky, con a seguire, sempre sull'emittente satellitare le sfide delle 18 Milan-Atalanta e Udinese-Inter. In chiusura alle 20.45 su DAZN, Fiorentina-Crotone. In programma anche le sfide della diciannovesima di Serie B, e partite valide per Liga, Ligue 1, Bundesliga e Premier. Ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Udinese-Inter, dove vederla in TV

Udinese-Inter sarà trasmessa in TV su Sky. Fischio d’inizio in orario alle 18 alla Dacia Arena di Udine, tra la squadra di Gotti reduce dal pareggio nel recupero contro l’Atalanta e quella di Conte che vuole dare continuità alla vittoria contro la Juventus. La partita sarà visibile sui canali Sky Sport 253 con la diretta streaming su dispositivi portatili e computer garantita attraverso l’app SkyGo, in esclusiva per gli abbonati all’emittente satellitare. Il "biglietto" per assistere al match potrà essere acquistato sulla piattaforma on-demand NowTV.

Dove vedere Milan-Atalanta in TV

Milan-Atalanta, big match del sabato della diciannovesima giornata di Serie A, di giocherà allo stadio San Siro alle ore 18. La partita tra la capolista e i nerazzurri reduci dal recupero contro l'Udinese, sarà trasmessa in TV su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (202, 241, 249 e 252 del satellite, 473, 483 del digitale terrestre). Anche in questo caso la diretta streaming sarà garantita da Sky agli abbonati attraverso l'app SkyGo, con la possibilità per i possessori di Smart TV di acquistare il singolo tagliando della partita grazie al servizio on-demand Now TV. A chiudere il programma della giornata Fiorentina-Crotone in diretta streaming su DAZN. Il match sarà trasmesso anche su Sky, sul canale DAZN1 (209) per tutti quelli che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 23 gennaio

