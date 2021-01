Sabato 9 gennaio, le partite di calcio in TV. La settimana intensa della Serie A si chiude con la 17a giornata, che inizia con 3 anticipi del sabato. Ad aprire le danze il confronto delle 15 tra il Benevento e l'Atalanta, con a seguire alle ore 18, la sfida Genoa-Bologna. A chiudere a San Siro alle 20.45, il match tra il Milan e il Torino. In programma anche oltre a Reggiana-Cittadella di Serie B, anche numerose partite di Liga, Bundesliga e Ligue 1. Ecco tutte le info per vedere le gare in TV e in diretta streaming su Sky e DAZN.

Benevento-Atalanta, dove vederla in TV e su quale canale

Benevento-Atalanta apre il programma degli anticipi della 17a giornata di Serie A e sarà trasmessa in TV su Sky. La partita si giocherà allo stadio Vigorito con fischio d'inizio in orario alle 15, a porte chiuse. Diretta televisiva sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport (202, 251 del satellite e 473, 483 del digitale terrestre) per il confronto tra gli uomini di Pippo Inzaghi e quelli di Gasperini. Benevento-Atalanta sarà visibile anche in streaming, su dispositivi portatili e computer, sfruttando l'app Sky Go, in esclusiva per gli abbonati all'emittente satellitare.

Dove vedere Milan-Torino in TV

Milan-Torino sarà trasmessa su DAZN. La partita in programma allo stadio San Siro, con fischio d'inizio alle ore 20.45 sarà visibile su Smart TV, collegandosi all'app di DAZN. Il match sarà trasmesso anche su Sky e in particolare sul canale DAZN1 (209), per gli abbonati che hanno aderito all'offerta Sky/DAZN. La partita tra la squadra di Pioli e quella dell'ex Giampaolo sarà visibile anche in streaming su dispositivi portatili, tablet, Smartphone e computer collegandosi all'applicazione della piattaforma streaming.

Calcio in TV oggi e stasera sabato 9 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV sabato 9 gennaio: