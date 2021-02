Domenica 7 febbraio, le partite di calcio in TV. Hanno già giocato Inter, Roma, Juventus, Napoli e Atalanta il loro match della 21a giornata di Serie A, ma il programma è comunque molto ricco. Perché in campo scendono il Milan e la Lazio che sfidano due delle squadre peggio messe in classifica e cioè il Crotone e il Cagliari. La partita principale di questa domenica a livello europeo è senza alcun tipo di dubbio Liverpool-Manchester City, la super sfida tra le squadre di Klopp e Guardiola.

Milan-Crotone in diretta tv e streaming

Sky manderà in onda il testacoda tra il Milan e il Crotone. La squadra di Pioli vuole ottenere i tre punti anche contro i calabresi, ultimi in classifica. Ha voglia di riscattarsi anche Zlatan Ibrahimovic che ha fallito un rigore contro il Bologna e va a caccia del 500° gol della sua carriera. L'incontro sarà visibile in diretta TV su Sky e si potrà seguire anche in streaming sia tramite l'app di Sky Go che su Now TV.

Lazio-Cagliari dove vederla in tv

La seconda giornata del girone di ritorno si chiuderà con la sfida dell'Olimpico tra la Lazio e il Cagliari. La squadra di Inzaghi ha infilato una lunga serie di risultati utili e vuole continuare la sua corsa per un posto in Champions League. La Lazio ospiterà un Cagliari che non vince da troppo tempo e che nelle ultime sette partite ha ottenuto solamente un punto (domenica scorsa 1-1 con il Sassuolo). La partita sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canali 201, 202 e 251. Calcio d'inizio previsto alle ore 20.45. In streaming la partita si potrà seguire su Sky Go e su Now Tv.

Calcio in TV oggi e stasera domenica 7 febbraio

Ecco tutte le partite di calcio in TV domenica 7 febbraio: