Domenica 14 febbraio, le partite di Serie A in TV. Sono cinque in palinsesto e tutte valide per il 22° turno di campionato. Si inizia nel lunch time alle 12.30 con Roma-Udinese e si prosegue alle 15 con un doppio appuntamento in contemporanea: Sampdoria-Fiorentina e Cagliari-Sassuolo. Alle 20.45 il posticipo della domenica, Inter-Lazio. Il primo match in palinsesto si disputa allo Stadio Olimpico di Roma e verrà trasmesso da DAZN, mentre il posticipo tra Inter e Lazio si giocherà a Milano, allo Stadio San Siro e verrà trasmessa in esclusiva da Sky.

Dove vedere Roma-Udinese in TV e streaming

Roma-Udinese è una delle partite in programmazione per la 22^ giornata di Serie A, in palinsesto alle 12.30. Verrà disputata allo Stadio Olimpico di Roma, a porte chiuse per i protocolli anti Covid, e sarà trasmessa in esclusiva sui canali DAZN. La partita in TV sarà dunque usufruibile solamente per chi ha un abbonamento attivo, con cui potrà assistere alla diretta criptata e alle trasmissioni da studio pre e post gara. Così come per chi vorrà seguire Roma-Udinese in streaming: online la diretta sarà utilizzabile attraverso l'applicazione di DAZN per i devices.

Inter-Lazio su Sky, gli orari

Inter-Lazio è il posticipo domenicale che ha inizio alle 20.45. Si disputato allo Stadio San Siro e sarà trasmesso in esclusiva da Sky che propone la partita con i collegamenti consueti da studio e da bordo campo prima e dopo l'incontro. Il tutto in modo esclusivo riservato agli abbonati dell'emittente satellitare. In TV, dunque, è usufruibile solamente ai tesserati Sky che potranno scegliere anche la diretta in streaming. Online si può disporre (sempre e solo a pagamento) dell'applicazione dedicata, SkyGo attraverso la quale vedere Inter-Lazio

Serie A in TV oggi e stasera domenica 14 febbraio

Ecco tutte le partite di Serie A in TV domenica 14 febbraio: