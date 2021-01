Domenica 17 gennaio, le partite di calcio in TV oggi e stasera. Il campionato di Serie A è giunto alla 18sima giornata, la penultima del girone di andata. In attesa della capolista Milan, impegnata a Cagliari lunedì 18 (ore 20.45), il big match sotto i riflettori è il posticipo in programma a San Siro (ore 20.45). La sfida Inter-Juventus è un crocevia per la stagione per entrambe le squadre: quella di Conte, in caso di vittoria, può agganciare il ‘diavolo' in vetta; quella di Pirlo ha bisogno di punti per consolidare il piazzamento in Champions e continuare la scalata alle posizioni di vertice.

Attenzione, però, ad altri due incontri che possono cambiare i rapporti di forza nella parte alta del tabellone: alle 12.30 c'è Napoli-Fiorentina mentre il fischio d'inizio di Atalanta-Genoa e alle 18. A completare il quadro della domenica di calcio in Serie A sono Crotone-Benevento e Sassuolo-Parma, entrambe alle 15. Nel palinsesto focus anche su due match della Serie B: Pescara-Cremonese (ore 15) ed Empoli-Salernitana (ore 21) che è uno scontro diretto per il primato. A chiudere la programmazione c'è la finale di Supercoppa di Spagna (ore 21) che verrà trasmessa sul Nove.

Inter-Juventus: dove vederla in TV

Inter-Juventus verrà trasmessa in diretta TV e in chiaro (ma solo per abbonati) sui canali Sky Sport 1 (201 del satellite, 382 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (251 del satellite). Il match andrà in onda anche in diretta streaming e lo si potrà vedere – sempre se abbonati – collegandosi alla piattaforma Sky Go. Online c'è ancora un'altra opzione: sintonizzarsi su Now Tv (servizio a pagamento) previo collegamento alla Smart Tv.

Dove vedere Napoli-Fiorentina in TV

Napoli-Fiorentina è la partita in programmazione all'ora di pranzo. Allo stadio ‘Maradona' il fischio d'inizio è alle 12.30, il match verrà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn ma per gli abbonati di Sky c'è anche l'opportunità di vederlo in diretta Tv sintonizzandosi sul canale 209 (Dazn 1). Per tutti gli altri utenti iscritti al network la visione dell'evento sarà in streaming e, previ collegamento (anche alla Smart TV), sarà possibile assistere alla sfida.

Calcio in TV oggi e stasera domenica 17 gennaio

Ecco tutte le partite di calcio in TV domenica 17 gennaio: