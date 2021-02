Venerdì 19 febbraio 2021: dove vedere le partite della Serie A e degli altri campionati in TV e in diretta streaming. Il massimo campionato italiano di calcio propone due anticipi per la quarta giornata del girone di ritorno: tra il pomeriggio e la sera di oggi si affronteranno Cagliari-Torino e Fiorentina-Spezia, due gare importantissime per la zona salvezza. Oltre alla Serie A, ci sono importanti incroci anche in Serie B, in Premier League, in Bundesliga, in Liga e in Ligue 1.

Dove vedere Cagliari-Torino in TV e streaming

La partita tra Cagliari e Torino si giocherà oggi 19 febbraio 2021 alla Sardegna Arena di Cagliari con calcio d'inizio fissato per le ore 18.30. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). La partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go o collegandosi a Now Tv, servizio di streaming live e on-demand della piattaforma tv satellitare, previo pagamento del ticket previsto anche per il singolo evento.

Fiorentina-Spezia, dove vedere la partita in tv

Fiorentina e Spezia si affronteranno il 19 febbraio 2021 allo stadio Artemio Franchi di Firenze con calcio d'inizio fissato per le ore 20.45. L’incontro verrà trasmesso in esclusiva su Sky e la partita potrà essere seguita anche in diretta streaming con l'app di Sky-Go o collegandosi a Now Tv.

Serie A in TV oggi e stasera domenica 19 febbraio 2021

Ecco tutte le partite di in TV venerdì 19 febbraio 2021: