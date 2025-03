video suggerito

Sergio Ramos rifila un calcione nel sedere all’avversario e “festeggia” le 30 espulsioni: è record Dopo cinque partite (e tre gol) Sergio Ramnos ha rimediato anche il primo cartellino rosso con il Monterrey, nel campionato messicano. Frutto di un calcione rifilato ad un avversario a palla lontana e a tempo scaduto, che gli vale il record assoluto nella storia del calcio: 30 espulsioni. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche nel campionato messicano di prima divisione si sta prendendo confidenza con il "solito" Sergio Ramos: trascinatore e leader del Monterrey, l'ex difensore di Real e Spagna, si è distinto per aver già segnato 3 gol in 5 partite ma anche per aver ricevuto il primo cartellino rosso. Il trentesimo della sua carriera, conquistando il non esaltante record di essere oggi il più espulso di sempre, calciando a palla lontana un avversario sul didietro al 92′ minuto. Per poi farsi beffa dell'episodio: "Era chiaro che non avrei lasciato questa competizione senza almeno un rosso".

Quest'anno Sergio Ramos ha optato per una ultima ricca avventura messicana, firmando un contratto di una stagione con la squadra del CF Monterrey che ha tutte le intenzioni di ritornare ai fasti di un tempo, affidandosi all'esperienza e alle indiscusse qualità del 38enne difensore. Che ha iniziato al meglio la sua carriera nel suo nuovo club: è riuscito a segnare tre volte nelle sue prime cinque partite, ma nell'ultima le cose sono andate decisamente male. Mentre la squadra ha festeggiato il successo esterno, Sergio Ramos ha dovuto abbandonare anzitempo il campo per il cartellino rosso rimediato al 92′.

Il fallo di Sergio Ramos a tempo scaduto: calcione nel sedere a Memo Martinez

Contro i Pumas UNAM, il Monterrey era già tranquillamente in vantaggio per 1-3 quando Sergio Ramos ha perso la calma nei minuti di recupero, senza alcun apparente motivo. Il difensore spagnolo ha scalciato Memo Martinez che gli era scappato via sul fallo laterale: a palla lontana, gli ha rifilato un calcione sul sedere sotto gli occhi di arbitro e assistenti. Inevitabile l'immediato cartellino rosso malgrado un tentativo di giustificazione, finito nel vuoto. Una espulsione che lo stesso Ramos aveva evitato già al 20º minuto, quando aveva colpito con una gomitata al volto, Pablo Bennevendo, non visto dall'arbitro.

Leggi anche La Fiorentina cade in casa del Panathinaikos in Conference: pesano gli errori di Terracciano

Sergio Ramos scherza sui social: "Non potevo lasciare il Messico senza un mio cartellino rosso"

In seguito, lo spagnolo si è fatto beffa dell'episodio e della sua prima espulsione in Messico: "Una vittoria molto importante contro un avversario forte su un campo difficile. Tempo di riposare e pensare alla prossima partita", ha condiviso sui propri profili, per poi aggiungere una chiosa finale: "PS – Era chiaro che non avrei lasciato questa competizione senza un cartellino rosso".

Nessuno come Sergio Ramos: 30 espulsioni, superato Felipe Baloy. 3° Felipe Melo

Di fatto questa rimediata contro i Pumas in Messico, è la 30a espulsione in carriera che ha fatto conquistare a Sergio Ramos il non proprio edificante record di giocatore con più cartellini rossi nella storia del calcio. 30 espulsioni che ne hanno costellato una carriera invidiabile e per alcuni versi irraggiungibile con una bacheca di trofei impressionante. Ma il "vizio" del rosso non è mancato anche nella Liga MX, con l'11a espulsione diretta (le altre 19 per doppio giallo) che è valsa il sorpasso su Felipe Baloy. L'ex difensore centrale di Panama, oggi 44enne e ritiratosi nel 2018, è infatti rimasto fermo a 29 espulsioni in carriera, davanti ad una vecchia conoscenza anche del calcio italiano, Felipe Melo a quota 28, ritiratosi lo scorso anno.