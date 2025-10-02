Sergio Conceição ha già dimenticato il Milan e riparte dall’Arabia: battuta la concorrenza di Spalletti

Dopo l’esperienza di sei mesi al Milan, Sérgio Conceição riparte dall’Arabia Saudita. Il tecnico portoghese ha raggiunto un accordo biennale con l’Al-Ittihad.

Dopo l’esperienza di sei mesi al Milan, Sérgio Conceição riparte dall’Arabia Saudita. Il tecnico portoghese ha raggiunto un accordo biennale con l’Al-Ittihad, club che ha deciso di sollevare Laurent Blanc dall’incarico dopo un avvio di stagione deludente.

Come riportato da Fabrizio Romano, Conceição firmerà fino al giugno 2027 e avrà il compito di rilanciare una squadra in difficoltà sia in campionato che in Champions asiatica, dove ha rimediato un ko all’esordio.

Sergio Conceiçao all’Al-Ittihad troverà Karim Benzema, oltre a due volti noti della Serie A: Jan-Carlo Simic, ex Milan, e Houssem Aouar, ex Roma. L'altro candidato per la panchina del club arabo era Luciano Spalletti: l'ex CT azzurro chiedeva almeno 20 milioni di euro a stagione, lo stesso stipendio di Simone Inzaghi:; mentre il club arabo era disposto a spingersi fino a 12.

Il club saudita, attualmente terzo in classifica a tre punti dalla vetta, ha deciso di cambiare guida tecnica dopo la sconfitta contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, affidando a Conceição il compito di invertire la rotta e riportare entusiasmo all’interno dello spogliatoio.