Sergio Conceição ha già dimenticato il Milan e riparte dall’Arabia: battuta la concorrenza di Spalletti

Dopo l’esperienza di sei mesi al Milan, Sérgio Conceição riparte dall’Arabia Saudita. Il tecnico portoghese ha raggiunto un accordo biennale con l’Al-Ittihad.
A cura di Vito Lamorte
Dopo l’esperienza di sei mesi al Milan, Sérgio Conceição riparte dall’Arabia Saudita. Il tecnico portoghese ha raggiunto un accordo biennale con l’Al-Ittihad, club che ha deciso di sollevare Laurent Blanc dall’incarico dopo un avvio di stagione deludente.

Come riportato da Fabrizio Romano, Conceição firmerà fino al giugno 2027 e avrà il compito di rilanciare una squadra in difficoltà sia in campionato che in Champions asiatica, dove ha rimediato un ko all’esordio.

Sergio Conceiçao ha raggiunto un accordo biennale con l'Al-Ittihad

Sergio Conceiçao all’Al-Ittihad troverà Karim Benzema, oltre a due volti noti della Serie A: Jan-Carlo Simic, ex Milan, e Houssem Aouar, ex Roma. L'altro candidato per la panchina del club arabo era Luciano Spalletti: l'ex CT azzurro chiedeva almeno 20 milioni di euro a stagione, lo stesso stipendio di Simone Inzaghi:; mentre il club arabo era disposto a spingersi fino a 12.

Il club saudita, attualmente terzo in classifica a tre punti dalla vetta, ha deciso di cambiare guida tecnica dopo la sconfitta contro l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, affidando a Conceição il compito di invertire la rotta e riportare entusiasmo all’interno dello spogliatoio.

Calcio
Calciomercato
Notizie
