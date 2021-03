Sergio Aguero is back. Il Manchester City finalmente ritrova i gol del centravanti argentino reduce da un lunghissimo periodo difficile condizionato da infortuni, Coronavirus e da una forma non ottimale. Il Kun ha timbrato il cartellino della rete nel match contro il Fulham, 417 giorni dopo dall'ultima volta in Premier League. Una buona notizia per Pep Guardiola in vista del rush finale della stagione in campionato e in Champions.

L'incubo è finito per Sergio Aguero. Il bomber argentino ha realizzato un calcio di rigore nel 3-0 rifilato dal Manchester City al Fulham nella sfida valida per la 28a giornata di Premier League. Un gol che ha interrotto un digiuno in campionato lunghissimo durato 417 giorni, e iniziato nel gennaio 2020 in occasione della sfida contro lo Sheffield United. Da allora sono arrivate 13 presenze, 641′ di gioco e 24 tiri per l'ex Atletico Madrid, che alla fine è riuscito a gonfiare nuovamente la rete, in un match che ha iniziato da titolare.

Sergio Agüero è reduce da una serie sfortunata di problemi fisici, che gli hanno impedito di giocare con continuità. Un infortunio al ginocchio, uno alla coscia e poi anche il Coronavirus, sono costati caro al bomber che ha fatto fatica per ritrovare la condizione. Ora una chance da titolare, e la risposta positiva che rappresenta un segnale positivo per Guardiola e per un Manchester City lanciatissimo in Premier, e convincente anche in Champions. E tra i più felici c'è anche Gabriel Jesus che con Aguero ha un feeling importante: nelle 13 partite in cui hanno giocato insieme dal 1′, sono arrivati 24 gol, 9 per il brasiliano e 15 per l'argentino.