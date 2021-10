Sergi Barjuan nuovo allenatore del Barcellona, è ufficiale: incarico ad interim in attesa di Xavi Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il nuovo allenatore. Dopo una mattinata di riflessioni dopo l’esonero di Ronald Koeman avvenuto la scorsa notte dopo la sconfitta dei catalani in campionato contro il Rayo Vallecano, la società blaugrana ha sciolto ogni dubbio e ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Sergi Barjuan. Tutto questo in attesa dell’arrivo di Xavi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Barcellona ha annunciato ufficialmente il nuovo allenatore. Dopo una mattinata di riflessioni dopo l'esonero di Ronald Koeman avvenuto la scorsa notte dopo la sconfitta dei catalani in campionato contro il Rayo Vallecano, la società blaugrana ha sciolto ogni dubbio e ha deciso di affidare la guida tecnica della squadra a Sergi Barjuan, attuale tecnico della squadra B del Barcellona. Una decisione a sorpresa, soprattutto perché il club non voleva lasciare la squadra senza allenatore per un lungo periodo di tempo. L'incarico di Barjuan è infatti ad interim, in attesa che il Barcellona definisca totalmente l'accordo per il nuovo allenatore.

Il nome di Xavi sembra essere ormai cosa fatta anche se l'ex centrocampista dei blaugrana, che da diversi anni allena in Qatar all'Al-Sadd, dovrà prima risolvere il suo contratto con i qatarioti prima di potersi unire liberamente al Barcellona. Joan Laporta, presidente dei catalani, presenterà ufficialmente Sergi Barjuan alla squadra nel primo pomeriggio, quando alle 17 Pique e compagni torneranno ad allenarsi a seguito della cocente sconfitta di ieri. Nel corso della mattinata Barjuan era stato in ballottaggio con Albert Capellas, ex tecnico della Danimarca U21 e attuale coordinatore delle giovanili del club.

Il comunicato ufficiale diramato dal Barcellona

Secondo quanto trapela dai media spagnoli, Xavi ha accettato il progetto Barcellona dopo aver parlato con il presidente Laporta già pochi giorni fa. Xavi però sta ancora aspettando la risoluzione del contratto con Al-Sadd. Ecco perché poche ore fa il Barcellona ha comunicato ufficialmente l'incarico ad interim di Barjuan:

"Il Barcellona annuncia che Sergi Barjuan, l'attuale allenatore del Barça B, assumerà provvisoriamente la gestione tecnica della squadra senior. La sua posizione ad interim di allenatore della prima squadra cesserà non appena il club avrà assunto l'allenatore a tempo pieno per sostituire l'espulso Ronald Koeman. Il presidente dell'FC Barcelona, Joan Laporta, presenterà ufficialmente Sergi Barjuan alla prima squadra questo pomeriggio prima dell'allenamento alla Ciutat Esportiva. Sergi Barjuan sarà presente ai media domani giovedì dalle 13:00 CEST nella sala stampa della Ciutat Esportiva per discutere della partita contro l'Alavés, con anche il presidente Joan Laporta".