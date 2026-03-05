Serena punge Collovati sul gol di Inter-Milan nel 1983: “Io non sono corso dai giornalisti”

Ci ha segnato davvero? Il botta e risposta nasce da una dichiarazione dell’ex difensore: “Controllate gli archivi”. La replica: “La giurisdizione la faceva la moviola di Carlo Sassi alla Domenica Sportiva”.

Il botta e risposta tra Fulvio Collovati e Aldo Serena a distanza di 43 anni sulla paternità del gol nel derby spiega bene come certe emozioni restino intatte nonostante il tempo passato. Domenica c'è il big match a San Siro tra il Milan (secondo in classifica, -10 dalla vetta) e l'Inter primatista assoluta che con una vittoria vedrebbe cucito trequarti di scudetto sulla maglia. Ad accendere la scintilla dei ricordi e dell'orgoglio è un passaggio di un'intervista dell'ex difensore che ha parlato del suo unico sigillo nella stracittadina, messo addirittura da ex di turno. Fa riferimento a quanto accadde il 6 novembre 1983, in occasione del vantaggio siglato dai nerazzurri: la partita finì 2-0, ad aprire le marcature fu la squadra allora allenata da Gigi Radice.

Il conteso tra Collovati e Serena nel derby Inter-Milan del 1983

Qual è l'episodio in questione? Al 5° minuto Hans Muller calciò una punizione dalla destra dell'area di rigore del Milan, sul cross a spiovere si accese una mischia poi la palla finì in porta. Chi fu l'autore della rete? Ed è proprio questo il nodo della discordia. Nel calcio moderno, tra sensori nel pallone e VAR, sarebbe stato facilissimo individuare il calciatore protagonista della deviazione decisiva. Allora, però, la tecnologia non era così avanzata come quella odierna e l'unica testimonianza plausibile (oltre a quella dei diretti interessati) erano le immagini mostrate alla moviola da Carlo Sassi.

La versione del difensore: "Controllate negli archivi"

Subito dopo la gara Collovati sostenne che l'ultimo tocco era stato suo e rivendicò il gol: "C'è stata una mischia un po' confusa – raccontò alla Rai il difensore –. Ho colpito la palla un po' con la testa e un po' con la spalla e la palla ha varcato la linea bianca". Versione che ha ribadito anche nelle parole alla Gazzetta dello Sport: "C'è un grande equivoco. Aldo Serena, da attaccante attento ai numeri, si prese la paternità del gol nelle interviste, ma segnai io. Negli archivi della Gazzetta potete controllare: venne attribuito a me. Ai difensori non capita spesso di essere ricordati per una rete in un derby. Tanto più in una partita così sentita".

La replica dell'attaccante: "La verità è nella moviola"

La risposta di Aldo Serena non si è fatta attendere, puntando tutto su quella che, all'epoca, era l'autorità suprema per dirimere controversie del genere e discutere di (presunti) errori arbitrali: La Domenica Sportiva. L'ex attaccante afferma con certezza di aver sfiorato la palla per ultimo e con un post pubblicato su X chiarisce.

"La giurisdizione la faceva la moviola di Carlo Sassi alla Domenica Sportiva, che ha dato il gol a me, perché l'ho toccata per ultimo. Io non sono neanche andato in sala stampa, mentre tu sei corso subito dopo la partita dai giornalisti. Mai fatto questioni, solo la verità". Affermazioni che trovano conforto sul sito ufficiale dell'Inter (qui la pagina che raccoglie i risultati e i marcatori): vantaggio di Serena e raddoppio di Hans Muller.