Sembra Milano, ma è Monaco: l’invasione dei 40 mila tifosi dell’Inter in vista della finale con il PSG Monaco di Baviera è stata invasa dal popolo nerazzurro arrivato in massa in vista della finale tra PSG e Inter. Sono stimati circa 40 mila tifosi, rispetto ai 18 mila biglietti messi a disposizione dall’UEFA. Sullo sfondo, il pericolo incidenti: oltre 2000 poliziotti in tenuta antisommossa sono già presenti attorno allo Stadio e nelle vie principali. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Monaco di Baviera si è trasformata in una capitale interista: in vista della finale di Champions League di sabato sera, la città si è tinta nelle ultime ore fortemente di nerazzurro. Forza dell'invasione di 40 mila tifosi dell'Inter giunti in città, in barba ai "soli" 18 mila biglietti messi a disposizione dall'UEFA per l'AllianzArena che ospiterà lo stesso numero di sostenitori del PSG. Molti di loro sono riusciti ad acquistare i tagliandi del pubblico "neutrale" ma i più sono senza biglietto: motivo che non li ha fermati nel voler essere presenti ad ogni costo per un sogno ad occhi aperti.

Chi ce l'ha fatta sarà allo stadio nel settore riservato ai tifosi nerazzurri: 18 mila tagliandi, equamente distribuiti per tempo dall'UEFA, con i dirimpettai francesi che sosterranno il Paris Saint Germain. In mezzo, il pubblico "neutrale", ma che molto probabilmente si tingerà fortemente di tinte nerazzurre vista l'invasione di tanti interisti che si sono già riversati per le strade di Monaco, portando con sé l'amore per Lautaro e compagni. Anche a costo di non poter entrare allo stadio: al netto di chi ha eventualmente agito per vie meno ortodosse, a proprio rischio e pericolo di essere fermato ai cancelli, la maggior parte è partita alla volta di Monaco senza un tagliando in tasca.

L'invasione nerazzurra a Monaco per la finale PSG-Inter

L'esodo pacifico è iniziato nei giorni scorsi con una costante sempre più massiccia presenza di italiani in città, che è salita a picchi di quasi il 300% rispetto al solito. Auto, treni, aerei: ogni mezzo è diventato lecito per raggiungere il luogo dove domenica sera si celebrerà un sogno sportivo atteso da 15 anni e sfumato solo due anni addietro. Anche i posti per pernottare in attesa della finale sono i più disparati: c'è chi ha prenotato per tempo alberghi, hotel o bed and breakfast, ma c'è chi dorme in aiuto, in camper, laddove ha trovato posto e ospitalità. Soprattutto in zona Schwabinger Tor dove alloggia la squadra e a Odeonsplatz dove l'Uefa ha predisposto il Fan Meeting Point, il luogo deputato anche per vedere la partita tra chi non avrà accesso all'Allianz.

Pericolo incidenti: tifosi del Nizza, pro Inter e del Napoli, pro PSG, presenti in città

A proposito di tifosi che proveranno fino all'ultimo a cercare di entrare allo stadio, la polizia tedesca ha messo in gioco un dispiegamento di forze immenso per prevenire incidenti ed eventuali contatti tra le frange più calde delle tifoserie. Che potrebbero essere "assistite" da altre amiche e storiche alleate: da una parte quelli del PSG che da sempre son vicini ai tifosi napoletani, pronti a supportarli; dall'altra gli ultrà del Nizza, storici rivali dei parigini che in parte hanno già raggiunto i nerazzurri.

Nel mezzo, la rivalità tra napoletani e interisti: un mix incendiario che gli oltre 2.000 poliziotti antisommossa disseminati ovunque, avranno il compito di spegnere ancor prima che possa accendersi una fiammella.