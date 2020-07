Focolaio di coronavirus nel calcio spagnolo. La pandemia di Covid colpisce in modo massiccio la Segunda Division dove è stata sospesa la partita decisiva tra Deportivo e il Fuenlabrada, una società di Madrid dove sei giocatori sono risultati positivi al tampone, imponendo alla Federcalcio di non giocare il match, cruciale per la promozione e per la salvezza. Con il Deportivo legato ad un filo di speranza, costretto a vincere per non retrocedere in attesa anche di altri risultati utili per la classifica.

Il match clou di Liga 2 però non si giocherà: davanti alle problematiche che hanno costretto gli ospiti a non poter garantire sicurezza per sè e per gli altri, la Lega e la Federcalcio, in accordo hanno deciso di sospendere la partita per evitare che il contagio si possa propagare e creare ulteriori problematiche oltre alle attuali. Dunque, il match è stato rinviato a data da destinarsi e in questo modo ogni pronostico sul finale di stagione in Segunda Division è al momento sospeso.

I padroni di casa del La Coruna, infatti, stanno lottando per non retrocedere. Sono attualmente al quartultimo posto in classifica e in piena zona rossa con soli 48 punti. Solo uno, però, è il punto di distanza da Lugo e Albacete che sono ancora in corsa per la salvezza e dunque un successo contro il Fuenlabrada sarebbe fondamentale per alimentare le ultime speranze per restare in categoria. Differente la situazione degli ospiti: tre vittorie consecutive e 8 risultati utili di fila per il Fuenlabrada che è di certo la formazione più in forma di questo campionato nella ripartenza. Una squadra che è stata capace di una clamorosa rimonta in classifica, andando a vincere in casa nell'ultimo turno lo scontro diretto contro l'Elche superando quest'ultimo avversario in classifica al sesto posto e assicurandosi per ora i playoff.