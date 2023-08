Seedorf lascia tutti a bocca aperta nel Game4Ukraine, Shevchenko lo celebra: il tempo si è fermato Giocata e gol da applausi per Seedorf in occasione dello speciale match per raccogliere fondi per l’Ucraina.

A cura di Marco Beltrami

Carrellata di campioni ed ex calciatori nello speciale match Game4Ukraine. La sfida amichevole ha visto contrapporsi il Team Shevchenko e il Team Zinchenko con lo scopo benefico di raccogliere fondi per la costruzione di una scuola in Ucraina durante la guerra in corso contro la Russia.

La squadra guidata in campo dall'ex attaccante del Milan, e formata inizialmente da Cech, Oddo, Cannavaro, Pique, Sergino, Seedorf, Zola, Makelele, J. Cole, Eto'o e e appunto Shevchenko, ha pareggiato 2-2 contro l'undici formato da Lehmann, Sagna, Morgan, Riise, Clichy, Pires, Gilberto Silva, Wilshere, Zinchenko, Yakubu, Noble.

Una menzione speciale per Clarence Seedorf, autore senza dubbio del gol più bello della serata. L'ex calciatore olandese in grande forma e per il quale il tempo sembra essersi fermato, ha pareggiato i conti dopo il vantaggio degli avversari con Noble. Seedorf dopo una finta di corpo per disorientare Pires ha calciato con grande precisione trovando l'angolino.e beffando l'incolpevole Lehmann che proteso in tuffo non è arrivato sulla sfera.

Sorriso ironico per l'ex portiere tedesco, mentre Seeodrf è stato celebrato dai compagni e in particolare da Sheva che è rimasto stupito del suo golazo. Non è mancato anche un gesto simile a quello reso celebre da Moriero, con un giocatore in maglia blu che ha lustrato lo scarpino dell'olandese.

Il match è proseguito su ritmi alti e il Team Zinchenko sembrava aver ritrovato lo spunto giusto con Srna abile a finalizzare un bel contropiede. Ad un quarto d'ora dal termine però ecco il definitivo 2-2 firmato dal duttile ex difensore francese Gallas. Alla fine 2-2 ma hanno vinto tutti considerando l'incasso da devolvere in beneficenza.