Scoppia un incendio allo stadio del Manchester City prima della partita: evacuati alcuni tifosi Lo stadio del City è stato minacciato da un incendio causato da un chiosco di hamburger: le autorità non hanno riscontrato feriti, ma la partita di Champions potrebbe cominciare in ritardo.

Poche ore prima della partita decisiva di Champions League del Manchester City fuori dallo stadio è divampato un incendio che ha seminato il caos tra i tifosi. L'Etihad Stadium è stato minacciato da alcune fiamme scoppiate nelle vicinanze del palco che la società aveva montato per presentare i nuovi acquisti del mercato di gennaio che si sarebbero dovuti riunire all'esterno della struttura per salutare il pubblico e fare il loro ingresso assieme al resto della squadra.

Ma la presentazione è stata cancellata per l'incendio che ha travolto un pezzo dello stadio. Le immagini hanno mostrato la folla di tifosi del City che veniva allontanata dal pericolo: per fortuna nessun tifoso è rimasto ferito e la situazione è rientrata subito grazie all'intervento tempestivo dei vigili del fuoco che hanno evitato dei danni ben peggiori in una serata in cui l'affluenza per la partita era altissima. Ora sono in corso valutazioni per la sicurezza dell'impianto, necessarie per dare il via libera alla partita.

L'incendio scoppiato fuori dall'Etihad Stadium

Tanti tifosi erano arrivati già allo stadio per assistere alla presentazione degli ultimi arrivati in casa City, ma l'evento è stato annullato dopo l'incendio scoppiato fuori dallo stadio. Secondo quanto riportato dai media inglesi le fiamme sarebbero state scatenate da un piccolo chiosco di hamburger che si trova proprio lì fuori e si sarebbero fatte largo verso l'impianto spaventando i passanti.

Secondo quanto riportato dalle autorità al momento non ci sarebbero feriti, soprattutto perché l'area è stata immediatamente sgombrata e i tifosi sono stati spostati in una zona più sicura. La preoccupazione ora riguarda la sicurezza dell'intero stadio: sono in corso le valutazioni per capire se ci sono stati eventuali danni e quindi dare il via libera per lo svolgimenti della partita tra Manchester City e Brugge che potrebbe cominciare con qualche minuto di ritardo rispetto all'orario fissato per il fischio d'inizio.