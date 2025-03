Inferno a Montpellier, scoppia un incendio sugli spalti: interrotta la partita col Saint-Etienne

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Inferno a Montpellier. I tifosi della squadra di casa hanno perso la pazienza in occasione del match contro il St.Etienne. La prospettiva dell'ennesima sconfitta, la settima di fila, contro una concorrente diretta ha scatenato la rabbia degli ultrà allo Stade de la Mosson. Fumogeni e petardi sulle tribune e in campo, con tanto di incendio sugli spalti. Una situazione che ha spinto l'arbitro a sospendere il match, e il prefetto ad interromperlo in maniera definitiva.

Tifosi infuriati, Montpellier – Saint-Etienne interrotta

Sul risultato di 0-2 per i biancoverdi ecco, che i tifosi dell'MHSC posizionati alle spalle della porta occupata dal loro estremo difensore hanno iniziato a manifestare il loro disappunto. Dopo i cori offensivi, si è passati dalle parole ai fatti con una serie di incidenti che hanno spinto anche gli addetti ai lavori agli straordinari. A quanto pare uno steward è stato trasportato fuori, probabilmente per le conseguenze del fumo inalato. Infatti sulle tribune è scoppiato un incendio con una vera e propria nuvola nera che ha quasi oscurato gli spalti.

Interviene il prefetto, match sospeso in maniera definitiva

Una scena surreale con l'arbitro che ha sospeso la sfida, annunciando dopo circa mezz'ora la definitiva chiusura dell'incontro su richiesta del prefetto dell'Hérault. Attoniti i giocatori del Montpellier che sono rimasti defilati in campo ad assistere allo scenario insolito, mentre i loro avversari sono tornati negli spogliatoi. Ora la società riceverà una stangata, che andrà a complicare i piani di un club sempre più ultimo in campionato.

Questa la dichiarazione del prefetto: "Condanno con la massima fermezza gli eventi che si sono svolti questa sera allo Stade de la Mosson, nonostante le misure adottate prima della partita, tra cui il divieto di accesso ai tifosi del Saint-Etienne. Ho chiesto che la partita venga interrotta e che la tribuna della laguna di Thau venga evacuata"".