Scontro in casa PSG, niente festa allo stadio per la Ligue 1: “Solo i tifosi sono stati all’altezza” Manca poco al PSG per centrare il decimo titolo della sua storia ma il rapporto tra il club e i suoi tifosi è ai minimi storici: in caso di vittoria della Ligue 1 si prospetta una festa davvero insolita al Parco dei Principi.

A cura di Vito Lamorte

Nella Parigi calcistica la serenità non è di casa per molti motivi da diverso tempo. Se nelle ultime settime l'argomento più dibattuto è il futuro di Kylian Mbappé, nell'ambiente PSG non tutti hanno ancora digerito l'eliminazione dalla Champions League e il fatto che la stagione terminerà ‘solo' con la vittoria della Ligue 1. Le prospettive parte di tutti all'inizio dell'anno erano diverse e i parigini sono stati al di sotto delle aspettative sia dal punto di vista del gioco che dei risultati.

La parte più intransigente della tifoseria del Paris Saint Germain, che per tutta la stagione ha mostrato un quasi costante nei confronti della squadra e dell'allenatore, ha svelato come festeggerà il titolo di Ligue 1 nel caso dovesse arrivare nel match interno contro il Lens.

Attraverso l'account Twitter ufficiale del Collectif Ultras hanno comunicato che in caso di vittoria del titolo da parte del PSG lasceranno i loro posti all'interno dello stadio 15 minuti prima della fine del match per festeggiare in strada e lascia soli i giocatori in campo: "Nella prossima partita PSG-Lens, il nostro club potrebbe essere incoronato campione di Francia per la decima volta nella sua storia. In questo evento invitiamo tutti i tifosi parigini a venire a festeggiare il titolo con noi fuori dallo stadio, davanti al Virage Auteuil dal 75′, se il punteggio ci è favorevole. Lasceremo gli spalti per ritrovarci davanti al Virage Auteuil per festeggiare la fine di una stagione in cui solo i tifosi sono stati all'altezza dei loro compiti".

Al Parco dei Principi ci sono state diverse manifestazioni di insoddisfazione nel corso della stagione e sembrano determinati a farlo anche in caso di vittoria del decimo titolo della storia del club.

Di cosa ha bisogno il PSG per essere campione di Francia? La squadra guidata da Mauricio Pochettino guida la classifica con 15 punti di vantaggio sull'Olympique Marsiglia di Jorge Sampaoli e basterà anche un solo punto contro il Lens per vincere la Ligue 1.