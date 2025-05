Scontri tra tifosi di Inter e Psg prima della finale di Champions: l’agguato in Metro Gli incidenti sono scoppiati alla Metro dell’Università, sulla linea che conduce all’Allianz Arena ed è stata interrotta per una ventina di minuti a causa dei tafferugli. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

Gli scontri tra i tifosi dell'Inter e del Paris Saint-Germain turbano il pre-partita della finalissima di Champions. A Monaco di Baviera gli incidenti sono scoppiati alla Metro dell'Università, sulla linea che conduce all'Allianz Arena ed è stata interrotta per una ventina di minuti a causa dei tafferugli e dell'intervento delle forze dell'ordine. Agenti schierati in assetto anti-sommossa, con tanto di gas lacrimogeni, hanno riportato la "calma" intervenendo con la forza.

L'agguato in Metro sedato dagli agenti di polizia

Le news rilanciate dai media tedeschi raccontano la nuda cronaca dei fatti e, al netto delle versioni confuse su quei momenti di tensione, parlano di un assalto che una trentina di sostenitori interisti avrebbero lanciato verso il convoglio che trasportava anche fans transalpini. In Rete sono circolati anche alcuni video che testimoniano l'attacco al vagone: dalle immagini si notano i facinorosi che si piazzano tra le porte per evitare si chiudano, lanciano pietre e altri oggetti, alcuni impugnano le bandiere e ne utilizzano i supporti di plastica per colpire i rivali. Dall'interno della carrozza gli assaliti reagiscono dimenandosi, scalciando e minacciando così da impedire ai teppisti di salire a bordo. La carica della polizia ha spento quel fuoco.

Tifosi senza biglietto, scontri nei pressi dello stadio con le forze dell'ordine

Attimi di tensione ci sono stati anche in un altro momento e in una zona diversa. Questa volta la gazzarra s'è scatenata nell'avvicinamento all'impianto bavarese a causa dei tanti tifosi senza biglietto, compresi molti ultrà della Curva Nord milanese e della Virage Auteil parigina. Ultrà dell'una e dell'altra fazione – secondo le informazioni raccolte dalla Bild (quotidiano tedesco) – l'intervento della polizia sarebbe stato tanto duro quanto immediato: alcuni tifosi interisti sarebbero rimasti feriti e col volto coperto di sangue per i colpi presi.

Nella cronaca degli scontri anche una sassaiola

Il servizio di ordine pubblico e di sicurezza è stato minuzioso, serrato: le autorità tedesche hanno mobilitato circa 5.000 agenti. Le aree più critiche sono presidiate e tenute sotto controllo per stroncare sul nascere qualsiasi tentativo o episodio di violenza. In un contesto del genere si registrano altre situazioni rischiose e di massima tensione: sempre secondo la Bild i tifosi dell'Inter avrebbero scagliato pietre e altri oggetti anche presso la stazione di Fröttmanin. Sull'altro fronte i tifosi del Paris Saint-Germain in precedenza avevano provocato i sostenitori nerazzurri alla Dallmayr House. Anche allora gli animi più caldi sono stati "raffreddati" dall'azione tempestiva degli agenti.