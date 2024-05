Botte tra hooligans di United e City prima della FA Cup: scontri violentissimi in strada a Londra Scontri violentissimi tra tifosi del Manchester United e del Manchester City poche ore prima della finale della FA Cup: calci e pugni in strada a Londra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Scontri violentissimi tra tifosi del Manchester United e del Manchester City poche ore prima della finale della FA Cup. A Londra le tifoserie delle due squadre di Manchester si sono trovate faccia a faccia nella zona di Harrow, nel nord-ovest della capitale inglese.

Mancava ancora un po' di tempo per il fischio iniziale della partita e due gruppi di tifosi si sono ritrovati faccia a faccia per strada e si sono picchiati senza farsi troppi problemi delle persone che c'erano intorno a loro.

La polizia era stata allertata sia per la finale di FA Cup che per la sfida tra Leeds e Southampton, ma questo episodio si è verificato non proprio nella zona di Wembley. La rissa è partita tra due uomini alla fermata di un autobus e poi si sono uniti anche gli altri intorno, bloccando il traffico sulla strada.

Una rissa in strada prima della finale di FA Cup

Una situazione surreale perché tra calci e pugni queste due fazioni si sono scontrate in mezzo alla strada mentre molti altri camminavano sul marciapiede e provavano a capire come scappare da quella situazione.

Nel video si nota come un uomo è a terra e sembra svenuto, con un altro uomo che gli ha stabilizzato la testa mentre giace in strada senza muoversi: nel frattempo gli altri continuano a picchiarsi intorno a lui in maniera feroce.

Ad un certo punto una donna entra nella rissa per cercare di sollevare un uomo da terra, ma dopo essersi rialzato riprende a litigare mentre lei se ne va. Poi la rissa si estende sul marciapiede dall'altra parte della strada, fuori da un McDonald's, con gli autisti delle consegne sugli scooter che guardano e poi scappano via.

Il Manchester United vince la FA Cup, City battuto 2-1

Grazie alle reti di Garnacho e Mainoo il Manchester United ha battuto 2-1 il Manchester City e si è aggiudicato la FA Cup per la tredicesima volta nella sua storia. In questo modo i Red Devils si aggiudicano anche un posto nella prossima Europa League, mandando il Chelsea in Conference League.

La gara si è sbloccata alla mezz’ora di gioco con un pasticcio difensivo dei Citizens, con Gvardiol che tocca di testa all'indietro la palla e Ortega è in uscita per fronteggiare Garnacho: in questo modo il tocco del difensore croato diventa un assist per il numero 17 dello United, che a porta vuota fa esplodere lo stadio colorato di rosso.

Pochi minuti dopo Garnacho avvia l’azione, Bruno Fernandes rifinisce e Mainoo raddoppia per il Manchester United. Dopo l'intervallo Guardiola inserisce Akanji e Doku, con il belga che diventa la vera spina nel fianco della difesa di Erik ten Hag e all’87’ riapre il match in collaborazione con Onana. Ennesima papera della stagione dell'ex portiere dell'Inter. Non basta l'assedio agli uomini di Guardiola per portare la finale ai supplementari.