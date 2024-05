Il pasticcio della difesa del Manchester City che sblocca la finale di FA Cup: un errore imperdonabile

video suggerito

Il pasticcio della difesa del Manchester City sblocca la finale di FA Cup contro il Manchester United: un errore imperdonabile di Gvardiol e Ortega spalanca la strada a Garnacho per portare in vantaggio i Red Devils. A Wembley il derby di Manchester si apre subito su ritmi altissimi e fin dai primi minuti le squadre non si risparmiano.

Su un lancio che sembrava assolutamente innocuo, la difesa del City si è fatta trovare impreparata ma aveva rimediato con una copertura immediata del difensore croato: proprio al momento della giocata, però, si è verificato l'inaspettato errore che ha spalancato la porta all'esterno offensivo dello United.

Pasticcio imperdonabile per la retroguardia dei campioni d'Inghilterra.

Gvardiol e Ortega sbagliano, lo United sblocca la finale di FA Cup

Alla mezz'ora Diogo Dalot ha lanciato in avanti cercando Alejandro Garnacho sulla corsa ma l'argentino viene anticipato da Gvardiol, che colpisce all'indietro per dare la palla al suo portiere: Ortega, però, era uscito per poter chiudere lo specchio della porta all'attaccante argentino e così il numero 10 dello United si è ritrovato tra i piedi una palla da spingere in rete.

Lo stesso Alejandro Garnacho sembrava incredulo per la facilità con cui poi avrebbe potuto battere a rete e portare in vantaggio la sua squadra nella partita più importante dell'anno per i Red Devils, che quest'anno hanno deluso sotto tutti i fronti e proprio a Wembley si giocano tutto.

Mainoo raddoppia per lo United

Poco dopo è arrivato anche il raddoppio firmato da Kobbie Mainoo, che ha sfruttato un passaggio bellissimo di Bruno Fernandes e da posizione favorevole ha battuto Ortega per la seconda volta prima dell'intervallo. Il centrocampista inglese si è inserito benissimo e negli spazi lasciati dalla difesa del City è andato a nozze.