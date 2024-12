Scontri prima di Cremonese-Brescia, tensione e tafferugli tra tifosi fuori dallo stadio

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Tensione e scontri prima di Cremonese–Brescia, lunch match della 20a giornata della Serie B 2024-2025. Un paio d'ore prima del fischio d'inizio c'è stato un contatto tra un gruppo di ultras grigiorossi è entrato in contatto con la tifoseria ospite. Nei video disponibili sui social e nei resoconti dei giornali locali si notano gli scontri e il danneggiamento di alcune auto posteggiate nella zona. L'intervento delle forze dell’ordine, presenti sul posto, ha evitato che la situazione degenerasse.

Secondo una prima ricostruzione della Questura, un gruppo di ultras bresciani si sarebbe presentato in piazza Libertà a piedi e questo gesto è stato preso come una sfida dagli ultras grigiorossi: da quel momento sono nati una serie di scontri e tafferugli nelle strade limitrofe allo stadio Zini.

In base alle ultime notizie, non dovrebbero esserci feriti gravi.

Scontri prima di Cremonese-Brescia, tensione fuori dallo stadio

A riportare la notizia degli scontri sono stati i giornali locali Il Giornale di Brescia e Cremonaoggi, che hanno riferito già prima del fischio d'inizio del contatto tra le due tifoserie nella zona dello stadio Zini.

La tensione sarebbe esplosa quando i due gruppi di supporter si sono incrociati tra via Dante e via Orti Romani, strade che portano direttamente all’impianto sportivo della città lombarda.

Vazquez illude la Cremonese, Moncini fa gioire il Brescia nel recupero

La partita si è conclusa sul risultato di 1-1 tra la Cremonese di Stroppa e il Brescia di Bisoli. I grigiorossi sono stati capaci di concretizzare la mole di gioco prodotta solo al 61′ con Franco Vazquez, che su servizio di Quagliata per i padroni di casa: quanto tutto lasciava pensare ad una vittoria della Cremo, ecco il pareggi delle Rondinelle al 96′ con Gabriele Moncini in rovesciata. Annullato il gol del raddoppio della Cremonese in seguito ad una On Field Revew per un fallo di Vandeputte ai danni di Dickmann all'inizio dell'azione che ha portato alla rete di De Luca.