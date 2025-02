video suggerito

Sconfitte pesanti per Monza e Venezia, la salvezza è sempre più complicata: sorridono Verona e Udinese L'Udinese batte 3-2 il Venezia mentre il Verona espugna per 1-0 il campo del Monza: risultati pesanti per la lotta salvezza negli anticipi della 23ª giornata della Serie A 2024-2025.

A cura di Michele Mazzeo

Pesantissime sconfitte quelle rimediate da Venezia e Monza negli anticipi della 23ª giornata della Serie A 2024-2025 che vedono ora complicarsi ulteriormente le chance di salvezza.

I veneti, sconfitti 3-2 in casa dell'Udinese, restano penultimi in classifica con 5 punti di ritardo rispetto all'ambito 17° posto (occupato da Cagliari ed Empoli che devono però ancora scendere in campo in questo 23° turno di campionato). Ultimissimi invece i brianzoli, battuti tra le mura amiche per 1-0 nello scontro diretto con il Verona che fa uno scatto importante in classifica agganciando il Lecce in 13ª posizione.

Il Venezia, al Friuli, si è dovuto infatti arrendere ai gol arrivati ad inizio ripresa che portano la firma di Lorenzo Lucca e Sandi Lovric con Jesse Joronen (entrato in campo al 18′ al posto dell'infortunato Filip Stankovic) non esente da colpe in entrambe le occasioni, e a quello decisivo di Iker Bravo. Inutile per i lagunari la momentanea rimonta con bellissima rete su punizione realizzata da Hans Nicolussi Caviglia che ha fissato il punteggio sul 2-1 e il gol di Gytkjaer che aveva portato il risultato in parità prima che la pregevole conclusione di Iker Bravo regalasse la rete della vittoria all'Udinese che centra così il suo primo successo in questo 2025.

Il Monza non riesce invece a rimontare l'immediato svantaggio arrivato per il rocambolesco autogol di Lekovic che ha battuto il proprio portiere Turati nel tentativo di spazzare il pallone calciato da Serdar. Nonostante il forcing finale infatti la squadra di Salvatore Bocchetti non è mai riuscita a perforare l'arcigna retroguardia scaligera che consegna a Zanetti una vittoria che gli permette di allontanarsi momentaneamente dalla zona calda della classifica portandosi a +3 dal Parma terzultimo.